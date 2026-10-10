Redacción Cataluña Agencia EFE 10 OCT 2026 - 19:38h.

Kevin Bacon ha hablado junto a su hijo Travis y su esposa, la actriz Kyra Sedgwick, sobre la película 'Family Movie'

El director Carles Torrens ha presentado también 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo' y la tradicional 'Zombie walk'

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BarcelonaEl actor estadounidense Kevin Bacon ha llenado de sustos este 10 de octubre un festival de cine de Sitges (Barcelona) tomado por los zombis en una jornada en la que ha ganado el gran premio honorífico.

También el galardón se lo ha llevado su esposa y también actriz Kyra Sedgwick, con la que protagoniza la película 'Family movie', que el matrimonio ha presentado junto al hijo del actor, Travis Bacon.

En un encuentro con la prensa y sus admiradores en el evento internacional, la familia ha asegurado que la cinta pretender ser "una carta de amor al cine de género". En concreto el de terror, en el que se categoriza.

La trama del filme muestra a una familia de cineastas que en pleno rodaje se ve inmersa en una historia de miedo real cuando aparece un cadáver en el plató, lo que les obliga a encubrir el asesinato para poder seguir rodando.

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Ambos actores trabajaron en la idea de la película durante la pandemia del Covid-19 e incluso pidieron a varios guionistas opiniones para desarrollar un proyecto así. Preguntaron a sus hijos si querían participar.

Se trataba de una experiencia que, finalmente fue "divertida" y "exigente" físicamente al mismo tiempo, algo habitual en el cine de terror, según ha querido resaltar Sedgwick.

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"El cine de terror ha ido ganando respeto y eso me encanta"

"Cuando yo empecé en la actuación, las películas de este tipo de terror 'slasher' eran consideras cutres y la gente evitaba participar. Con el tiempo creo que el cine de este género que homenajeamos en la película ha ido ganando respeto y eso me encanta", ha dicho Bacon.

Tras recibir unos sonoros aplausos del público presente, el estadounidense ha hecho referencia a sus obras cinematográficas favoritas de esta categoría: 'La semilla del diablo' y 'El resplandor'.

Aunque igualmente, el intérprete en filmes como 'Mystic river' o 'Sleepers' ha mencionado otras "más recientes" que le han gustado mucho como 'Sinners' y 'Obsession'. Esta última ha sido una de las más exitosas de los últimos tiempos.

Travis Bacon, responsable de parte de la música de la película, ha bromeado, por su parte, sobre que recomienda a cualquiera rodar escenas de sangre y vísceras "en familia".

Presentación de 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo'

Coincidiendo con la marea de muertos vivientes que toman Sitges por la tradicional 'Zombie walk', el director Carles Torrens ha aprovechado para presentar su obra 'Apocalipsis Z: un nuevo mundo'.

Como uno de los directores que se consideran "hijos del festival", está detrás de la secuela del éxito de Prime Video que actualiza el universo de Manel Loureiro al "mundo presente de los populismos, bulos y desinformación", ha contado el cineasta en rueda de prensa.

La nueva entrega, protagonizada por Carlos Alcaide y Julia Martínez, cuenta cómo un grupo de personas intenta protegerse de un virus mortal que arrasa a su paso, una huida hacia delante en la que acaba teniendo un papel inesperado una plaza de toros.

Torrens ha revelado que los actores y extras tuvieron un coreógrafo para que fueran más realistas los andares de los zombis, y que se las tuvieron que ingeniar para que aún hubiera más sangre y acción que en la primera parte.

También 'La mala madre', de Alicia Albares

El menú cinematográfico del día también cuenta con 'La mala madre', de Alicia Albares, otra mujer directora en una sección oficial que también tendrá otras voces femeninas después de que el 'Found alive' de Carlota Pereda inaugurarse la edición.

Albares, quien dirige y también escribe, cuenta en su producción la historia de una mujer llamada Victoria que despierta sin recuerdos en una casa extraña y aislada, cuidada por un médico y su propia madre.