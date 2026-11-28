Carlos Plá Valencia, 28 NOV 2026 - 05:30h.

Las pequeñas nacieron sin respirar y tras un análisis genético descubrieron que sufrían el síndrome Xia-Gibbs, una enfermedad ultrarrara que afecta a los sistemas neurológico y motor

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Sofía y Jimena llegaron al mundo sin respirar. A la primera los médicos consiguieron reanimarla, mientras que Jimena tuvo que ser trasladada a la UCI. "Nació muerta. Se la llevaron de urgencia a otro hospital y no la conocí hasta la semana de nacimiento", explica Balma Claramonte, la madre de las mellizas, que sufrió también las consecuencias del duro parto. "Me tuvieron que operar dos veces porque tuve graves problemas en el parto", cuenta.

Un nacimiento complicado en el que la ginecóloga, sin decir nada a los padres, solicitó un análisis genético de las niñas. "Ella vio algo extraño en Sofía y decidió hacer las pruebas".

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Dos meses después, en la primera visita tras el nacimiento llegó el resultado. "Nos dijeron que tenían el síndrome de Xia-Gibbs, una enfermedad genética extremadamente rara que afecta al desarrollo neurológico y motor de los enfermos".

Nada más recibir el golpe, Balma y su marido Antonio comenzaron a investigar sobre la enfermedad y a solicitar cualquier ayuda para poder criar a sus hijas. "Nada más nacer tuve que pedir una excedencia en mi trabajo porque me tengo que encargar de ellas las 24 horas del día. Pero a pesar de ello, hasta el momento me han denegado todas las peticiones que he realizado", asegura.

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Tan solo les han reconocido un grado de dependencia I a las pequeñas, el más bajo que hay, y una subvención por cada una de 180 euros al mes, que todavía no ha cobrado. "El único ingreso que tenemos en casa son los 1.000 euros del sueldo de mi marido y somos cinco, porque tenemos otro hijo mayor", explica.

También han tenido que dejar su casa porque no tenían ascensor. "Me pasaba días encerrada en casa porque no podía bajar a la calle con las dos niñas. Ahora estamos en la casa de un familiar que también tiene escaleras, pero es un bajo vivienda y por lo menos podemos salir a pasear. Hemos solicitado una vivienda adaptada, pero no tenemos ninguna respuesta".

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Dependencia absoluta

En España tan solo hay 22 personas afectadas por el síndrome de Xia-Gibbs, una enfermedad rara que evoluciona de forma diferente en cada enfermo, pero que afecta principalmente al desarrollo motor y neurológico. "Mis hijas tienen 11 meses y ni siquiera se sientan, ni aguantan la cabeza, además, tienen problemas para comer. Necesitan atención total, yo tengo que estar con ellas las 24 horas porque son totalmente dependientes", afirma Balma.

Una dependencia que se prolonga durante años porque muchos afectados no pueden andar hasta los 5 o 6 años y algunos no llegan ni a hablar. "Yo me siento castigada por las administraciones por querer cuidar a mis hijas. Hay gente que me ha llegado a decir que las deje con una vecina, pues no, porque aquí está su madre para cuidarlas y eso que son dos y lo hace más difícil".

En su cruzada ha llegado a reunirse con el alcalde de su localidad, Villarreal (Castellón), para solicitar amparo. "Me dijo que me iban a ayudar, pero de momento tampoco me han dicho nada".

A pesar de los continuos varapalos, Balma y su marido Antonio no se rinden y van a seguir luchando para que Sofía y Jimena tengan una vida digna.