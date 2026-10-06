Madonna ha comprado la mansión de Angelina Jolie por 19 millones de euros, siete millones menos de lo que pedía la actriz

La tensa situación actual de Brad Pitt y Angelina Jolie 10 años después de pedir el divorcio

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Los AngelesEl pasado mes de mayo de este mismo año se conocía la noticia. Angelina Jolie ponía en venta su mansión en Los Ángeles, California, por 29,85 millones de dólares (26,6 de euros). Seis meses después de salir al mercado, la casa en la que ha vivido la actriz junto a sus hijos desde que en 2017 se separase de Brad Pitt ya tiene comprador.

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Según se ha podido conocer gracias a diferentes medios estadounidenses, este comprador no es nada más y nada menos que otra estrella internacional. Madonna habría sido la famosa que habría comprado la mansión por un precio mucho menor al que pedía la actriz. En concreto, la intérprete de 'Vogue' habría conseguido cerrar la compra por 22 millones de dólares (unos 19,5 millones de euros), siete menos de lo que la sacó al mercado Angelina Jolie. De esta forma, la cantante se convierte en la nueva dueña de esta casa que perteneció al productor y director de cine Cecil B. DeMille y que destaca por su valor histórico.

Así es la casa que ha comprado Madonna

La extensión está ubicada en un terreno de 8.093 metros cuadrados y cuenta con seis dormitorios, diez baños completos, 1.021.93 metros cuadrados de espacio habitable y cuenta con vistas panorámicas a las colinas de Hollywood y al Observatorio Griffith.

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La casa de 1913 fue diseñada por el arquitecto B. Cooper Corbett, conocido por su uso innovador del hormigón en la época y por su trabajo en residencias de lujo, y adquirida por DeMille en 1916. El productor de cintas como ‘Sunset Boulevard’ o ‘Samson and Delilah’ amplió su dominio con la residencia vecina, el antiguo hogar de Charlie Chaplin, en 1920.

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Según la información de la agencia inmobiliaria la familia DeMille conservó la propiedad hasta finales de la década de 1980.

¿Por qué vende la mansión Angelina Jolie?

Jolie compró la residencia en 2017, tras divorciarse de Brad Pitt, por 24,5 millones de dólares, de acuerdo con el 'Wall Street Journal'.

La venta de la mansión que ha pertenecido a Angelina Jolie coincide con el año en que sus gemelos, que comparte con Brad Pitt, alcanzaran la mayoría de edad.

En una entrevista con 'The Hollywood Reporter' en 2024, la actriz señaló que, una vez que eso ocurriese, estaría lista para vivir en el extranjero, ya que se encontraba en Los Ángeles únicamente por cuestiones relacionadas con su divorcio.

¿Cómo se cerró la compra?

Otro de los detalles más sorprendentes de la compra de la casa es que según informa 'The New York Post' por cuestiones de agenda Madonna no pudo acudir a la visita programada antes de realizar ningún tipo de pago.

Por eso, la artista encargó a personas de su más estricta confianza y de su círculo más íntimo que fuesen a ver la mansión y le enviasen un vídeo de ella. Una vez recibido el vídeo, la artista cerró la compra de esta casa por 22 millones de dólares.