La autora publicó originalmente la obra bajo un nombre falso

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Jane Austen, autora del siglo XIX, sigue teniendo una gran influencia a día de hoy. Sus novelas, además de conocidas, han llegado a las grandes pantallas. Desde la conocida obra de 'Orgullo y Prejuicio' hasta 'Sentido y Sensibilidad', que ha vuelto al cine.

Cuando la autora publicó esta última obra lo tuvo que hacer con un nombre falso. Se trata de un libro que habla sobre feminismo en una época en la que ese término era todavía muy desconocido. A través de sus novelas Jane Austen logró dar voz a personajes femeninos que quería elegir su destino más allá de lo dictado.

José C. Vales, escritor y traductor de novelas de Jane Austen explica que se trata de una novela que "retrata a una mujer obligada a ser rebelde porque quiere ser un individuo íntegro y además tiene herramientas".

Adelantada a su tiempo, a Jane Austen la intentaron ofender llamándola "vieja solterona", pero 200 años después, es considerada una gran influencia por su discurso. Para Carmen Romero, fundadora de 'Amigos Austenitas' y 'El sitio de Jane Austen' la autora es "atemporal": "Los problemas, los conflictos y todo lo que ella pone en sus novelas son cosas que todavía se pueden sentir en pleno siglo XXI".

Hoy, 200 años después de publicar 'Sentido y Sensibilidad', las obras de Jane Austen ya no necesitan de pseudónimos para poder ser publicadas, pero su mensaje sigue siendo necesario para derrumbar prejuicios. La directora Georgia Oakley ha decidido trasladar la novela a la gran pantalla en una adaptación de la obra literaria que se estrena el 23 de octubre.