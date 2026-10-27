"Sónar ha muerto": el misterioso mensaje del festival de música electrónica de Barcelona que alarma a sus fans

El festival Sónar lo ha anunciado a través de una esquela publicada en prensa y de un vídeo en sus redes sociales

Además, han desaparecido todas las publicaciones de la cuenta de Instagram de Sónar

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El festival Sónar ha anunciado este martes, a través de una esquela publicada en prensa y de un vídeo en sus redes sociales, su propia muerte. "1994-2026. Sónar ha muerto", reza el pie que acompaña la imagen de un ataúd en el que únicamente se lee el nombre del festival y estas dos fechas.

Además, han desaparecido todas las publicaciones de la cuenta de Instagram de Sónar, donde únicamente queda el vídeo del velatorio y cientos de comentarios lamentando la noticia.

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Un libro de condolencias

Más allá de la esquela aparecida en varios periódicos y de la enigmática publicación en redes, Sónar ha habilitado en su página web un libro de condolencias en el que dejar "unas palabras de despedida".

Por el momento, la organización de Sónar ni confirma ni desmiente la información y adelanta que se pronunciará durante los próximos días para ofrecer novedades sobre el festival.