Lamine Yamal y Kylian Mbappé eran los favoritos en las apuestas para ganar el Balón de Oro 2026

Alexia Putellas y Harry Kane, ganadores del Balón de Oro 2026: la española se alza con su tercer galardón

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LondresNi Lamine Yamal, ni Kylian Mbappé. El ganador del Balón de Oro fue el veterano Harry Kane. El campeón de la Bundesliga con el Bayern y capitán de la selección inglesa se hizo con el galardón que lo acredita como mejor jugador del mundo en la pasada temporada. En esta edición, España, de nuevo, se queda sin trofeo el año en que ganó el Mundial, como ya ocurrió en 2010.

Aunque Lamine Yamal no haya conseguido su ansiado premio, sí que ha vuelto a ser reconocido con el galardón al Mejor Jugador Joven en una gala con marcado acento español. España se coloca en la cima del fútbol mundial en una ceremonia en la que ocho de los 12 premios entregados han sido para jugadores, equipos o entrenadores españoles. Lamine tendrá que esperar, pero esto no empaña la que fue, sin duda, una noche de oro para el fútbol español. España se coronó en la cima del fútbol mundial.

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La agridulce noche para Lamine Yamal y Kylian Mbappé

Tanto Lamine Yamal y Kylian Mbappé llegaban a Londres en busca del trofeo más codiciado, un duelo entre los dos jugadores del Barça y del Madrid que ninguno de los dos llegó a ganar.

Para sorpresa de la mayoría de los asistentes, Harry Kane subía a por el tan ansiado balón de oro completamente en shock. Así, se le reconocía una temporada extraordinaria con Inglaterra y con el Bayern.

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Ni Mbappé, ni Lamine supieron esconder su anhelo de conquistar el dorado. Ya lo dejaba caer el culé minutos antes en el escenario al confesar con una tibia sonrisa que el Balón de Oro era el galardón que verdaderamente ansiaba. Lo que sí que se llevó a casa, por tercera vez, fue el trofeo Kopa.

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Los otros reconocimientos a los rostros españoles

En esta gala, España se coronó. El talento español brilló, desde las nuevas generaciones a las que llevan reinando años. Una de ellas fue Alexia Putellas que se alzó con su tercer Balón de Oro dejando atrás su lesión de rodilla.

Mejor portero, Unai Simón, que cambió los guantes por las palabras, con un discurso a la altura de su fútbol y en el que quiso acordarse de "su cuadrilla de toda la vida".

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Por su parte, Luis de la Fuente puso el toque de humor tras proclamarse mejor entrenador. El míster de La Roja ya avisaba de su bajo nivel de ingles y prefirió pasarse al español provocando las risas de los presentes en una gala con sello español.