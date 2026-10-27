Harry Styles ha publicado su último videoclip, 'Coming Up Roses', el cuarto de su nuevo disco

Rosalía, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026 por su proyección global de la música española

Compartir







Los nuevos tiempos en la música pasan por generar expectación entre los seguidores con solo una pista de lo que van a estrenar. Lo hizo Rosalía compartiendo la partitura de la canción 'Berghain' y causó una revolución.

También es una experta en esto Taylor Swift y, ahora, se suma el cantante británico Harry Styles que, con solo un susurro en uno de sus últimos conciertos desvelaba mientras tocaba el piano que el videoclip de su último single saldría en las próximas horas. Como no podía ser de otra manera, nada más lanzar este susurro al aire las redes sociales se han incendiado esperando de forma ansiosa el nuevo material audiovisual de Harry Styles.

La estrategia de Harry Styles

El británico ha publicado su último videoclip, 'Coming Up Roses', el cuarto de su nuevo disco. Ha sido con un vals como el exvocalista de One Direction ha decidido escenificar una relación fallida.

Itziar Oltra, experta en Marketing y divulgadora, ha explicado a 'Informativos Telecinco' cómo ha desarrollado esta campaña el cantante británico: "En una lucha constante por la atención en la que parece que todas las campañas son a ver quién grita más fuerte, justamente Harry Styles dice 'pues bueno, yo voy a susurrar esto en un concierto y a ver qué pasa".

PUEDE INTERESARTE Harry Styles anuncia por sorpresa dos conciertos en Madrid

Sólo le hizo falta murmurar una frase y sus seguidores ya han ido haciendo el resto de la campaña. "Si tú tienes una comunidad de fans grande, ellos hacen el trabajo por ti", explica la experta en Marketing.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De esta forma, las comunidades de fans replican y reaccionan al mensaje, entran al juego de su ídolo, que va dejando pistas. Harry Styles no es el único y es que en los últimos años los artistas han seguido esta práctica cada vez más habitual en la industria.

En medio de este cluedo con sus oyentes, Harry Styles lleva ya 27 conciertos en su residencia, el icónico Madison Square Garden, en Nueva York. Habrá que esperar hasta julio del año que viene para ver su vals en España.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La gira de Harry Styles

El cantante británico Harry Styles anunció que ofrecerá dos conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 30 y 31 de julio de 2027 como parte de su extensión europea y en Norteamérica de su actual gira ‘Together, Together’.

El excomponente de la ‘boyband’ One Direction desveló en sus redes sociales que pasará por un total de doce ciudades el próximo año, entre las que está la capital española, en una gira que comenzará a principios de abril en Phoenix, Arizona (EE.UU.) y acabará en Londres a finales de agosto, con tres conciertos en el estadio de Wembley.

En un ejercicio de transparencia, Styles indicó que durante la venta de entradas de su gira no se permitirá el uso de los llamados ‘precios dinámicos’ – una práctica con la que las tiqueteras inflan el importe de los boletos en base a la demanda- , y publicó tanto los precios fijados por el artista, como el total con los gastos del recinto y los impuestos incluidos.

Así pues, en las fechas en Madrid, los precios en grada rondarán entre los 75 euros y los 228; mientras que los de pista estarán entre los 143 y los 284 euros.