La NFL ha anunciado en un comunicado que Jay Z sucederá a Bad Bunny en el show del intermedio de la Super Bowl de 2027

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El rapero estadounidense Jay-Z protagonizará el espectáculo del descanso del Super Bowl LXI, que se disputará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, según anunció este lunes la NFL en un comunicado. El artista sucederá a Bad Bunny, cuyo espectáculo en la edición anterior obtuvo siete premios Emmy y se convirtió en el más galardonado de la historia del descanso del Super Bowl.

"Desde ‘Reasonable Doubt’ hasta el escenario del descanso del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Esta trayectoria sigue siendo un sueño hecho realidad", afirmó Jay-Z en declaraciones recogidas en el comunicado.

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El anuncio llega en el año del trigésimo aniversario de su álbum de debut, celebrado con tres conciertos con entradas agotadas en el Yankee Stadium y actuaciones en Londres, París y Los Ángeles. Ganador de 25 premios Grammy y cuatro Emmy, Jay-Z fue el primer artista de hip hop incorporado al Salón de la Fama de los Compositores y entró en el del Rock and Roll en 2021.

"Esta trayectoria es un sueño hecho realidad"

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, explicó que, cuando la liga acordó con Roc Nation la producción del espectáculo, pidió que el rapero subiera algún día al escenario. La retransmisión del espectáculo del descanso de la Super Bowl LXI de Apple Music contará con la producción ejecutiva de Roc Nation. Hamish Hamilton ejercerá como director. Roc Nation también desempeña el papel de asesor estratégico de entretenimiento para la actuación en directo.

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El show del intermedio ha obtenido varios premios Emmy y ha establecido hitos en las retransmisiones televisivas en los últimos años. Más recientemente, el espectáculo protagonizado por Bad Bunny, hizo historia al convertirse en el más premiado de todos los tiempos, con un total de siete galardones en las siguientes categorías de los Emmy: mejor especial de variedades (en directo), mejor dirección musical, mejor dirección de un especial de variedades, mejor coreografía para un programa de variedades o de telerrealidad, mejor mezcla de sonido para una serie o un especial de variedades, mejor diseño de iluminación/dirección de iluminación para un especial y mejor dirección técnica y trabajo de cámara para un especial.

Así mismo, el descanso protagonizado por Kendrick Lamar, se convirtió en el más visto de la historia de la Super Bowl, obtuvo cuatro nominaciones a los premios Emmy y ganó el premio a la mejor dirección musical. El de Usher, recibió tres nominaciones a los premios Emmy de 2024, incluida la de mejor especial de variedades (en directo) y el liderado por Rihanna en el año 2023, obtuvo cinco nominaciones a los premios Emmy y ganó dos galardones, entre ellos el de mejor dirección de un especial de variedades, un logro sin precedentes en la historia de los espectáculos del descanso de la Super Bowl.