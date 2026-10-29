Muere Patrick Stewart, el capitán Picard de ‘Star Trek’ y el profesor Charles Xavier de ‘X-Men’, a los 86 años

El actor británico sufría Alzhéimer y demencia y la muerte ha sido comunicada por su familia.

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El actor Patrick Stewart, conocido por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y por su participación en X-Men, murió a los 86 años el miércoles en su casa de Los Ángeles, informó The Hollywood Reporter. Había estado luchando contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, describió su representante en un comunicado enviado a la prensa.

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su hogar de Los Ángeles, bajo el tierno cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, detalla el texto compartido por Deadline.

“Estuvo cobijado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de profunda emoción que solo él podía inspirar después de una vida de entrega a todos nosotros. Siempre guardaremos en el corazón la tranquilidad y la reflexión reflejadas en su rostro, un recordatorio eterno de su gracia invencible”.