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Cultura

Muere el pintor barcelonés Robert Llimós a los 83 años

Imagen del pintor barcelonés Robert Llimós
Imagen del pintor barcelonés Robert Llimós. Instagram
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BarcelonaEl pintor barcelonés Robert Llimós ha fallecido a los 83 años, según ha confirmado este martes a través de un mensaje de pésame en 'X' la fundación Vila Casas, con la que estuvo estrechamente vinculado.

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Exposición en la Fundación Vila Casas

Formado en la Escuela Massana y en la Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona, su obra fue multidisciplinar, destacando en la pintura figurativa, pero también en la escultura, los murales y carteles.

Llimós, que pasó temporadas en Nueva York (1975-1983) y Miami (1987-1988), recibió en 1994 de la Generalitat el premio de Artes Plásticas.

El pintor, nacido en Barcelona en 1943, estaba a punto de inaugurar el próximo 9 de noviembre en la fundación Vila Casas una exposición que reivindicaba su obra durante los años setenta, "una de sus etapas más relevantes", y que quería ser un homenaje "al artista" y "a la persona".

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"Queremos expresar nuestro más sentido pésame a la familia y a los amigos del artista a la vez que reconocer su destacada trayectoria artística", han añadido desde la entidad. 

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