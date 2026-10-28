El 28 de octubre de 2023, el popular y carismático actor de 'Friends' perdía la vida a los 54 años en su casa de Los Ángeles a causa de los efectos agudos de la ketamina

La madre de Matthew Perry escribe una desgarradora carta: "Su exasistente le inyectó las drogas a pesar de no estar capacitado para ello"

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Este miércoles, 28 de octubre, se cumplen tres años de la muerte de Matthew Perry, el inolvidable Chandler Bing de 'Friends', cuya repentina pérdida a causa de los efectos agudos de la ketamina paralizó Hollywood y conmocionó a millones de fans en todo el mundo.

Y es que detrás de las bromas, el carisma y el éxito de una de las comedias más populares de la televisión se encontraba un hombre que llevaba décadas luchando contra sus adicciones y que, pese a sus reiterados intentos, no consiguió superar sus problemas de salud.

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Ante este doloroso tercer aniversario, Netflix recupera su historia desde una perspectiva mucho más íntima con 'The One About Matthew Perry', una serie documental de tres episodios que ya ha visto la luz. Y lo hace un día antes de la fecha en la que falleció el intérprete.

La producción reúne testimonios de familiares, amigos y personas que acompañaron al actor durante diferentes etapas de su vida, además de fotografías y vídeos inéditos procedentes del archivo privado de su familia.

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Uno de los testimonios más esperados es el de su hermana pequeña, Mia Perry Bowick, que habla por primera vez ante las cámaras sobre su hermano desde su muerte.

Las confesiones de su hermana pequeña

"Todas las grandes historias tienen comedia y tragedia, y esa era, sin duda, la historia de Matthew", explica Mia Perry en la producción.

En este sentido, su hermana pone el foco en una de las cuestiones más dolorosas de su historia. Perry consiguió convertirse en una estrella internacional, disfrutó de una grandísima popularidad y obtuvo reconocimiento por su talento, pero el éxito no logró acabar con el sufrimiento que arrastraba.

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"Mi hermano hablaba de esa sensación de vacío o soledad que no conseguía llenar del todo", recuerda Mia. Asimismo, también revela el desembolso económico que llegó a realizar el actor para tratar sus adicciones. "Gastó siete millones de dólares tratando de mantenerse sobrio. Así de en serio se tomaba su enfermedad", asegura.

El propio actor había hablado abiertamente de sus problemas con las drogas y el alcohol, así como de sus múltiples ingresos en centros de rehabilitación.

En sus memorias, 'Amigos, amantes y aquello tan terrible', publicadas en 2022, contó algunos de los episodios más duros de su vida y explicó el precio personal que tuvo que pagar durante los años en los que interpretaba a Chandler Bing. Según trascendió, llegó a pasar por rehabilitación en 15 ocasiones.

Mia también recuerda la incertidumbre que vivía la familia mientras la carrera de Matthew atravesaba su mejor momento gracias a 'Friends' mientras el terreno personal se iba desmoronando. "Todos sabíamos lo grave que era su trastorno, así que había una sensación de incertidumbre, una sensación de no saber qué iba a pasar", relata.

La hermana del actor, que trabaja como psicoterapeuta, escritora y conferenciante, explica también por qué ha necesitado "tiempo" para poder compartir estos recuerdos. "Me ha llevado tiempo sentirme preparada para compartir estos recuerdos y contar lo que significó querer a Matthew con toda la complejidad de su vida; verlo como una persona completa, no solo como Chandler ni solo como alguien que luchaba contra la adicción".

Y añade: "Como hermana suya, dio forma a la persona que soy hoy, a la persona que intento ser y al trabajo al que he dedicado mi vida". Sobre su carácter, lo describe como alguien de "un corazón hermoso y un espíritu generoso" que, "incluso en sus momentos más oscuros, podía hacerte reír y sentirte querido".

Algunos participantes del documental

Entre los participantes figuran Roger Castillo, amigo de Perry durante más de cuatro décadas, que llegó a conocerlo cuando tenía 17 años y años después lo llevó a la audición de 'Friends'.

También David Pressman, otro de sus amigos más antiguos, y el director Jonathan Lynn, que trabajó con él en 'Falsas apariencias'.

Asimismo, intervienen Tim Harrington, a quien Perry conoció en una reunión de rehabiliracuón y que atribuye al actor un papel decisivo en su propia vida, Nate Torrence, compañero suyo en otros proyectos televisivos, y West Huddleston, vinculado a su labor de defensa de los tribunales especializados en el tratamiento de las adicciones.

El recuerdo de sus compañeros de 'Friends'

Aunque ninguno de los protagonistas de 'Friends', Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc, participa en la docuserie, una de sus compañeras sí ha vuelto a hablar públicamente de Perry. Se trata de Kudrow, la inolvidable Phoebe Buffay, que compartió con él diez temporadas de la comedia.

"Después de que Matthew falleciera, hubo maratones de la serie en televisión y eso fue realmente reconfortante. Era muy divertido, quiero decir, el más divertido. Lo siento por todos los demás, pero es que realmente era el más divertido", recordó hace escasos meses en 'Capital FM'.

Además, tal y como ha revelado 'Page Six', la decisión de Aniston de no hablar ni participar en el documental pasa por proteger su intimidad: "Es imposible que Jennifer hiciera algo así. No se va a sentar a llorar delante de las cámaras. No quiere revivirlo y que sea tan público", ha trasladado una fuente cercana al actor.

Cabe recordar que la actriz de 'Sígueme el rollo' mantuvo un vínculo muy cercano con Perry tanto durante como después de la serie. Lo cierto es que, en estos últimos años, ninguno de los protagonistas de la popular 'sitcom' ha querido hablar largo y tendido del actor también por ese motivo.

Las últimas iniciativas de su fundación

Más allá de los homenajes, una parte fundamental del legado del actor se encuentra en la labor de la Matthew Perry Foundation . La organización trabaja para facilitar el acceso a tratamientos, respaldar los procesos de rehabilitación y combatir el estigma que todavía rodea a los trastornos por consumo de sustancias.

Una de las últimas iniciativas ha sido la subasta benéfica de objetos personales del actor, organizada junto a Heritage Auctions el pasado mes de junio. La venta recaudó más de 2,2 millones de dólares, que se destinarán a financiar programas relacionados con la recuperación de las adicciones.

La subasta reunió 127 lotes y atrajo a 1.453 participantes. Entre las piezas más valiosas se encontraba el díptico de Banksy Girl with Balloon, adjudicado por 1.187.500 dólares. También salieron a la venta objetos vinculados a 'Friends', como un guion firmado del episodio final, una copia firmada del guion piloto y una reproducción del icónico marco amarillo de la puerta del apartamento de Monica.

El dinero recaudado permitirá mantener programas destinados a personas que se enfrentan a las mismas dificultades contra las que Perry luchó durante años.

Asimismo, ayudará a impulsar tres líneas de trabajo. Una de ellas la beca Matthew Perry Foundation en Medicina de las Adicciones, vinculada al Massachusetts General Hospital, para apoyar el desarrollo de profesionales especializados en este ámbito.

También las ayudas Grassroots Recovery Grants, destinadas a organizaciones que trabajan directamente con personas en proceso de recuperación, y al Healing Appalachia, un festival musical centrado en la rehabilitación, que ofrece un espacio de encuentro y entretenimiento sin consumo de sustancias.

La misión de la organización coincide con uno de los mensajes que el propio actor dejó antes de morir. "Cuando muera, quiero que lo primero que se mencione sea que ayudé a los demás".