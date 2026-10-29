Muere Jordi Rosell, director y productor de 'Supervivientes' y del 'Benidorm Fest', a los 63 años

La noticia del fallecimiento del director, realizador y productor ejecutivo se ha conocido este jueves, 29 de octubre

Ha sido el equipo del Benidorm Fest, uno de los proyectos con los que estuvo vinculado en los últimos años, el que ha comunicado la pérdida a través de sus redes sociales

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El mundo de la televisión española está de luto tras conocerse la muerte de Jordi Rosell, uno de los profesionales más destacados de la industria audiovisual de nuestro país. El director, realizador y productor ejecutivo ha fallecido este pasado miércoles, 28 de octubre, a los 63 años, dejando tras de sí una gran trayectoria vinculada a algunos de los formatos de entretenimiento más populares de las últimas décadas.

Aunque su nombre no siempre resultaba familiar para el público, su trabajo fue fundamental para dar forma a programas que han marcado a varias generaciones de espectadores. Y es que Rosell fue director y productor de éxitos como 'Operación Triunfo', 'Supervivientes' y 'MasterChef', entre otros.

La noticia de su fallecimiento se ha conocido este jueves y ha provocado numerosas muestras de tristeza entre compañeros y profesionales del sector.

Ha sido el equipo del Benidorm Fest, uno de los proyectos con los que estuvo vinculado en los últimos años, el que ha comunicado públicamente la pérdida a través de sus redes sociales.

"Hoy lamentamos profundamente el fallecimiento de Jordi Rosell. Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, y enviarles todo nuestro cariño en estos momentos", ha expresado la organización del certamen musical. Por el momento, no se han hecho públicas las causas de su muerte.

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Sobre Jordi Rosell

La carrera de Rosell estuvo estrechamente relacionada con la evolución del entretenimiento televisivo en España. Comenzó su carrera profesional como realizador en TV3, la televisión autonómica catalana, donde adquirió la experiencia que después le permitiría dar el salto a las grandes producciones de ámbito nacional.

Con más de tres décadas de trabajo a sus espaldas, fue asumiendo nuevas responsabilidades hasta convertirse en director y productor ejecutivo. A lo largo de su trayectoria con importantes compañías audiovisuales, entre ellas Gestmusic, El Terrat, Shine Iberia, Magnolia y Mediacrest.

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Uno de los formatos que marcaron su recorrido profesional fue 'Supervivientes', concurso del que fue director entre 2007 y 2010. Durante esa etapa, el programa de Telecinco se convirtió en uno de los espacios más reconocibles de la televisión española.

También estuvo vinculado a 'MasterChef' desde su estreno en 2013, así como a su versión infantil, 'MasterChef Junior', y a otros formatos de entretenimiento como '¡Mira quién baila!' y 'Ninja Warrior'.

Otro de los hitos de su carrera llegó con el regreso de 'Operación Triunfo' a Televisión Española en 2017. Rosell formó parte del equipo responsable de recuperar el concurso musical, que volvió a convertirse en un fenómeno televisivo y conquistó a una nueva generación de seguidores.

Su participación en las ediciones de 2017, 2018 y 2023 lo vinculó a esta etapa del formato, que encontró en las redes sociales nuevas formas de conectar con el público. También trabajó en espacios como 'El cazador' y 'La conexión', estrenado en 2025, y dirigió en ocho ocasiones la gala de los Premios Ondas desde 2015, una responsabilidad que desempeñó durante varios años.

Su aportación a la industria fue reconocida en 2016 con el Premio Talento de la Academia de Televisión, un galardón que distingue a los profesionales cuya labor resulta esencial para el medio.

En sus últimos años, Rosell continuó vinculado a grandes producciones y al Benidorm Fest, el certamen organizado para elegir al representante español en Eurovisión.