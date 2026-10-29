Carlos Plá Valencia, 29 OCT 2026 - 13:44h.

De los 7.530 los ascensores afectados por la dana, todavía quedan decenas por reparar para desesperación de los vecinos que siguen sin recuperar la normalidad

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A unos metros de los Juzgados de Catarroja, donde se investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, los vecinos de un edificio de cinco alturas situado en Plaza Corts Valencianes, siguen utilizando las escaleras para subir a sus viviendas dos años después de las inundaciones que dejaron 233 víctimas mortales. Ese día el agua alcanzó un metro de altura en el patio, anegó trasteros, el garaje y destrozó el ascensor de la finca. "El agua comenzó a entrar por el patio y rompió el cristal. Mi marido llegó con el agua por las rodillas y tuvimos que abrirle la puerta. Yo vivo en el primero y llegué a pedirles a las vecinas que nos dejaran entrar en sus casas si el agua llegaba hasta mi piso", explica María José.

Afortunadamente, la crecida no alcanzó su vivienda, pero los daños en el edificio todavía los están sufriendo. "Un vecino del quinto se rompió una pierna y una chica del segundo se hizo un esguince y tenían que bajar por las escaleras para ir al médico", recuerda.

Y así siguen, esperando un nuevo ascensor que no llega. "Primero nos dijeron seis meses, luego que en Navidad, luego septiembre y nada", lamenta María José, que asegura que "nos han dicho que no tienen material, que les falta personal y que no dan abasto. Creemos que han cogido más trabajo del que pueden hacer y lo estamos sufriendo. Ahora ya ni nos cogen el teléfono cuando les llamamos".

7.500 ascensores afectados

La Asociación de Ascensores de la Comunidad Valenciana cifra en 7.530 los ascensores afectados por la dana. En estos dos años se han reparado o sustituido la mayoría, pero todavía quedan muchos edificios sin servicio. "Seremos el último ascensor en reparar. Alguien será el último", se pregunta María José, que pide ayuda. "Qué vengan empresas de otras ciudades o de otras provincias a ayudarnos. La realidad es que vemos a vecinos del pueblo recuperando la normalidad y nosotros seguimos esperando".