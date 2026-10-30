'Torn' forma parte del nuevo álbum del cuarteto irlandés, 'Carnaval De Luz', que se publicará el 13 de noviembre

Cuando Dolly Parton compuso 'I Will Always Love You' para despedirse de uno de los hombres de su vida

Compartir







Después de nueve años sin publicar un álbum con canciones inéditas, U2 está a punto de lanzar 'Carnaval De Luz', un trabajo que servirá de punta de lanza para volver a los escenarios de todo el mundo -entre ellos los españoles- en 2027 con la gira 'The Greatest Show On Earth'. Pero entre los doce nuevos temas del disco destaca sobre todas las demás 'Torn', la que ha resultado la última interpretación vocal grabada por Dolly Parton, fallecida el pasado mes de agosto a los 80 años.

La historia de 'Torn' comenzó con Bono buscando la colaboración de Parton para un proyecto paralelo todavía inédito inspirado en la música tradicional irlandesa. El cantante contactó con ella y le hizo escuchar algunos esbozos musicales por teléfono. La respuesta de la artista fue tan espontánea como reveladora de su personalidad: "Demasiado irlandés".

PUEDE INTERESARTE U2 cumple 50 años: el momento poco conocido en la cocina de Dublín donde empezó todo

Sin embargo, Parton no quiso cerrar la puerta al encuentro. "Ella dijo que había empezado una canción llamada 'Torn' y que yo podía llevarla por otro camino, que le gustaría ver hasta dónde podía llevarla", explica el cantante en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, realizada en el Mount Temple Comprehensive School de Dublín, el instituto donde se conocieron y dieron forma al grupo.

PUEDE INTERESARTE El niño de las portadas de U2 tiene ahora 51 años y es fotógrafo: su historia

Bono encontró en aquella canción un punto de partida para construir una historia diferente y así fue cómo lo que había empezado como una invitación a participar en un proyecto de inspiración folk irlandesa terminó convirtiéndose en una colaboración creativa entre dos figuras de enorme personalidad musical.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para trabajar en la nueva versión, Bono contó con Johnny McDaid, músico de Snow Patrol y colaborador en la composición. Ambos reformularon la letra alrededor de una madre que contempla cómo su familia se desintegra. La historia de esos vínculos familiares rotos adquiere, según las notas difundidas por la discográfica, una dimensión más amplia, que trasciende el conflicto doméstico para hablar de las fracturas y las pérdidas que acompañan a las relaciones humanas.

Una grabación marcada por la enfermedad

La sesión de grabación tuvo lugar en junio de 2026. Lo que entonces no podía imaginarse es que aquella interpretación acabaría convirtiéndose en el último registro vocal de toda la carrera de Parton. La cantante fallecería el 25 de agosto, después de una enfermedad que había mantenido en privado.

Bono ha contado que Dolly ya estaba enferma cuando llegó el momento de grabar. "Se levantó de la cama para cantar esta canción. En aquel momento, sabiendo que estaba enferma, significó muchísimo para nosotros que siquiera se planteara hacer algo", revela Bono, que admite que ahora le resulta imposible escuchar la canción sin emocionarse.

Parton cantó con toda la intensidad que la había acompañado durante décadas. Bono quedó impresionado por su interpretación y expresó su asombro ante la fuerza vocal que conservaba a los 80 años. En sus palabras, cantó con toda el alma.

Daniel Lanois, productor fundamental en algunos de los discos más celebrados de la banda, incorporó una guitarra pedal steel, un instrumento muy asociado al sonido del country y que contribuye a dar a la canción su identidad musical. Larry Mullen Jr., por su parte, añadió una parte de batería inspirada en la producción del propio Lanois para 'Most of the Time', la canción de Bob Dylan incluida en el álbum 'Oh Mercy'.

La aprobación de la artista

Garret 'Jacknife' Lee, productor del álbum, ha reconocido que el equipo estaba preocupado por saber si la cantante estaría satisfecha con el resultado o si se sentiría incómoda con la nueva versión de su composición. Sus temores desaparecieron cuando Dolly pudo escuchar la mezcla definitiva y dio su aprobación. Según el productor, quedó encantada con su interpretación, orgullosa de la grabación y muy satisfecha con el resultado.

La cantante tiene otra interpretación publicada después de su fallecimiento, 'Bound to Ride', un homenaje a los Stanley Brothers que había grabado años antes, alrededor de 2022, pero 'Torn' es la última interpretación vocal que grabó, aunque no necesariamente la última que el público escuchará de su repertorio inédito o de sus archivos. El próximo 13 de noviembre podremos disfrutar de este último regalo.