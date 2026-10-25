Iván Sevilla 25 OCT 2026 - 11:31h.

Lucas Paulano 'enamoró' al público y los seguidores de Eurovisión Junior con su canción 'Cuore Bello (Te quiero, te quiero)'

Nacido en Jaén, el pequeño cantante de 10 años saltó a la fama en 2025 tras ganar un conocido programa de talentos musicales

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JaénLucas Paulano logró un meritorio segundo puesto en la final del concurso de música Eurovisión Junior ganado por Armenia. En su edición anterior el triunfo fue para Francia. Aquí recordamos quién es este artista español subcampeón.

Nacido en Jaén y con diez años actualmente, el pequeño cantante brilló sobre el escenario con la potencia y la delicadeza de su voz en las distintas partes de la canción 'Cuore Bello (Te quiero, te quiero)' que interpretó.

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Evocando nostalgia, emoción y recuerdos, el tema elegido para el certamen había sido compuesto por Blas Cantó (participante del festival de Eurovisión en 2021 con España), Dangelo y Carlos Almazán.

Con una puesta en escena poderosa en las representaciones de imágenes iluminadas al fondo, Lucas Paulano actuó dentro de un gran círculo de bombillas, tan brillante como él cantando.

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Gustó mucho al jurado y a los seguidores de Eurovisión Junior, obteniendo así 184 puntos en total. Con el voto online alcanzó los 76 y con el de los profesionales del certamen hasta 108.

Por encima, con 202 puntos, resultó ganadora la concursante Naré, de Armenia, con su tema 'BOO!'. Nuestro país había apostado fuerte por el talento del andaluz para esta cita musical europea que se celebró en Ta' Qali (Malta) este sábado 24 de octubre.

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Lucas Paulano saltó a la fama tras ganar 'La Voz Kids'

Al concurso televisivo anual asisten menores de entre ocho y 14 años para representar a las televisiones de cada país concursante, que en su mayoría son públicas e integrantes de la Unión Europea de Radiodifusión.

Para la edición de este 2026, España escogió a un Lucas Paulano que saltó a la fama después de proclamarse campeón de un conocido programa de televisión donde emergen pequeños talentos de la música.

El jienense ganó 'La Voz Kids' 2025 con solo ocho años y como miembro del equipo del artista Manuel Turizo. De hecho, posteriormente el colombiano invitó al niño a cantar con él en tres de sus conciertos en Sevilla, Granada y Madrid.

A finales del año pasado también Lucas lanzó oficialmente su primer single 'Todo sigue igual'. Con toda una carrera por delante en la industria, sigue formándose en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén.

Cantó a capela el himno de Jaén ante los Reyes

Tras despertarse su pasión por cantar cuando empezó a escuchar a su padre de todavía más pequeño, el siempre tan sonriente Lucas Paulano vivió en marzo otro de los momentos más especiales de su corta vida.

Interpretó a capela el himno de Jaén durante una visita oficial a la ciudad andaluza de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia. Su asistencia estuvo ligada al aniversario de su capitalidad.

"Hoy ha sido un día muy bonito para mí. He podido cantar ante sus Majestades. Lo he hecho con mucho cariño y pensando en mi tierra", expresó después el artista en una publicación en sus redes sociales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, igualmente estuvo presente en aquella cita y no se ha olvidado de dedicar unas palabras a Lucas tras ser subcampeón de Eurovisión Junior.

"Enorme. Con una grandísima actuación y una voz única. Toda España está orgullosa de ti. Un andaluz vuelve a hacer vibrar a nuestro país en el festival", dijo en un mensaje compartido anoche en su perfil oficial.

Lucas Paulano había recibido muchísimos apoyos por parte de los españoles, tal y como se puede leer en la cantidad de comentarios de internet en los que se pone en valor su talento y potencial.

Entre las opiniones de mucha gente incluso se lamenta que no haya quedado primero en el certamen. "Merecía el primer puesto", aseguran.