"Blindspot Berlin", la más premiada en el South International Series Festival de Cádiz

Agencia EFE 05 NOV 2026 - 17:28h.

Las series "Blindspot Berlin" y "The Oligarch and The Art Dealer" se han alzado con los premios a Mejor Serie de Ficción y No Ficción

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Las series "Blindspot Berlin" y "The Oligarch and The Art Dealer" se han alzado con los premios a Mejor Serie de Ficción y No Ficción de la cuarta edición del South International Series Festival de Cádiz.

En la gala de clausura del festival, celebrada en la noche de este miércoles en el Gran Teatro Falla y conducida por la actriz Leonor Lavado, el jurado ha dado a conocer su palmarés, en el que "Blindspot Berlin" ha sido la gran triunfadora del festival.

Además del Premio a la Mejor Serie de Ficción, se ha alzado con el Premio del Público a la Mejor Serie de Ficción y con el premio Mejor Guion de Serie de Ficción 2026 “por la excepcional capacidad de sus autores para transformar una historia basada en hechos reales en un relato de gran solidez dramática" y por ser "un ejercicio de construcción narrativa que demuestra cómo la ficción puede encontrar nuevas formas de interpelarnos ante una realidad que creíamos conocer".

La serie ha sido creada y dirigida por David Nawrath junto a David Marian

La serie, creada y dirigida por David Nawrath junto a David Marian, narra en seis episodios la investigación policial previa al atentado yihadista en el mercadillo navideño de Berlín en diciembre de 2016, y cómo los fallos institucionales y la burocracia impidieron evitar la tragedia.

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"The Oligarch and The Art Dealer", creada por Christoph Jörg y Andreas Dalsgaard, ha conquistado el Premio a la Mejor Serie de No Ficción “por exponer una temática desconocida para el gran público, que es grave y que está ocurriendo hoy en día. Por su riqueza visual extraordinaria. Por reunir las características de ritmo, calidad visual, música y entretenimiento”, según el jurado.

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La serie relata la alianza entre el “rey de los puertos francos” suizo y un oligarca ruso para construir una de las mayores colecciones privadas de arte del mundo, una relación que acabó en una guerra de miles de millones de dólares y desató un escándalo que amenazó con sacudir todo el mundo del arte.

La nueva serie de Isabel Coixet,

La nueva serie de Isabel Coixet, "Alguien debería prohibir los domingos por la tarde", ha sido reconocida con el Premio “Ciudad de Cádiz”, “por su preciosismo" y por "mostrar un retrato generacional actual que necesita ser escuchado" de la mano de un trío protagonista que "nos ha robado el corazón", según ha destacado el jurado. Y "Los años sucios, ¿dónde está el Nani?" han recibido el Premio del Público a Mejor Serie de No Ficción.

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El jurado ha destacado que "Los años sucios, ¿dónde está el Nani?" es "una crónica de los 80 completa" que "aunque se centra en el mundo más quinqui, refleja de manera completa el sentimiento de una época". El premio a Mejor Reparto de Ficción ha sido para "Still Breathing".

La IV edición del festival

La IV edición del festival, con un presupuesto de 2,9 millones de euros, ha experimentado un "notable crecimiento" en su volumen de acreditados, con más de 700 profesionales de la industria audiovisual y más de 800 de estudiantes y la participación de 73 ponentes y 34 empresas en las actividades profesionales.

Estas cifras suponen un incremento del 53 % respecto a la edición anterior, según la organización. Sus proyecciones y encuentros han acogido a unos 12.000 asistentes.

South International Series Festival, producido por Womack Group, ha contado en este 2026 con el apoyo de Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Cádiz y ha sido cofinanciada por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía.