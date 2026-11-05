Redacción Uppers 05 NOV 2026 - 13:28h.

La banda irlandesa tocará los días 13 y 15 de mayo en la Ciudad Condal y el 22 en la capital hispalense

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La espera de los seguidores españoles de U2 llega a su fin, más de ocho años después de sus últimos conciertos en nuestro país. La banda irlandesa prepara su regreso a los grandes escenarios con 'The Greatest Show On Earth World Tour', una gira mundial que marcará su vuelta a los estadios y que acompañará el lanzamiento de su nuevo álbum, 'Carnaval De Luz'. Tras confirmar varias actuaciones en Europa, se acaban de anunciar conciertos en Barcelona y Sevilla para 2027.

Concretamente, las fechas ya oficiales son el 13 y 15 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys de la Ciudad Condal, y el 22 de mayo en el Estadio La Cartuja de la capital hispalense. Se espera una gran demanda para los próximos conciertos de una banda que ha actuado un total de 23 veces en España, acumulando más de un millón de espectadores desde su histórico debut en el Santiago Bernabéu en 1987.

Preventa del artista

Por eso conviene tener bien claros los pasos para conseguir entrada para alguno de estos shows. Los más fanáticos, aquellos que pagan anualmente su suscripción a u2.com, tendrán la primera oportunidad de preventa. Serán dos fases:

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Los miembros del Feedback Group , integrado por los fans históricos y de largo recorrido, serán los primeros en acceder con sus códigos de acceso, desde e l lunes 9 de noviembre a las 10h hasta miércoles 11 de noviembre a las 10h.

, integrado por los fans históricos y de largo recorrido, serán los primeros en acceder con sus códigos de acceso, desde e a las 10h hasta miércoles 11 de noviembre a las 10h. El Hype Group engloba a los socios nuevos o aquellos que no renovaron una cuenta caducada después del viernes 25 de septiembre de 2026. Estos tendrán su ventana desde el martes 10 de noviembre a las 10h hasta el miércoles 11 de noviembre a las 10h.

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Preventa Visa

La siguiente ventana de oportunidad es la preventa Visa, reservada para los titulares de tarjetas de pago Visa, que actúan como uno de los patrocinadores oficiales de la gira. Esta estará abierta desde el miércoles 11 de noviembre a las 10 horas hasta las 22 horas del mismo día. El límite de entradas por compra es de 4.

Preventa álbum

El mismo miércoles 11 también se abre la preventa del álbum, accesible a personas que hayan pre-reservado el disco 'Carnaval de Luz' en cualquiera de sus múltiples formatos. Igualmente será desde las 10 horas hasta las 22 del mismo día, con el límite de 4 entradas por compra.

Preventa Live Nation

Desde el jueves 12 de noviembre a las 10 horas hasta las 22 del mismo día se abrirá la preventa únicamente para personas registadas en LiveNation.es. Los métodos de pago aceptados son Visa, MasterCard, American Express, Bono Cultural Joven, PayPal, Apple Pay y Klarna. Quedan excluidas las tarjetas regalo de Ticketmaster. El límite de entradas por compra sigue siendo de cuatro.

Venta general

A partir del viernes 13 de noviembre a las 10h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Se permite cualquier método de pago aceptado por estos canales de venta. El límite de entradas por persona se mantiene en cuatro.

Cuánto cuestan las entradas

La horquilla de precios para estos conciertos españoles irá desde los 85 euros de la grada más barata a los 255 más gastos de la más cara. La pista general costará 181,50 euros.

La expectación que despierta el regreso de U2 hace recomendable preparar la compra con antelación. Sus primeros conciertos de la gira internacional han registrado una demanda muy elevada, hasta el punto de que se han añadido actuaciones en algunas ciudades.

Otras recomendaciones

Dada la expectación que siempre despiertan los grandes conciertos de las estrellas internacionales, conviene seguir estas recomendaciones generales: