Medio siglo después de emerger, la banda continúa congregando fans de todo el mundo

Leyendas más allá de la música, los libros de cantantes vuelven a estar de moda: "Con las nuevas generaciones de artistas ha vuelto a resurgir todo"

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La banda británica Duran Duran destaca por su estilo extravagante y rompedor que arrasaba entre los jóvenes de los años 80 llevando a sus integrantes a convirtiéndose en un icono de una generación rebelde. Dos décadas después de pasar por Madrid, la reconocida banda de música vuelve a los escenarios de la capital española.

Aquellos chicos que llenaban las salas de conciertos en los últimos años del siglo XX, casi 50 años después lo siguen haciendo con la misma energía. El grupo británico sigue congregando fans casi como el primer día.

La banda de Birmingham que conquistó las pistas de baile a principios de los años 80 coloreando y llenando de brillo con sus elegantes looks y maquillajes la oscura realidad británica, 21 años después vuelve a llenar con su música las salas de Madrid.

Su música acompañó incluso al agente secreto más famoso del cine en la película 'James Bond. A view to a Kill' dirigida por John Glen en 1985. En los años 90 volvieron a sorprender con 'Oridnary World' y medio siglo después, continúan sorprendiendo con su música.

Casi 5 décadas de recorrido musical, con sus idas y venidas, cosechando un éxito irregular, pero siempre manteniéndose fiel a si mismos y con un envidiable estado de forma Duran Duran siguen causando sensación entre sus admiradores de todo el mundo con canciones como 'Free to love' del tour homónimo.

Finalmente, la banda sigue dispuesta a demostrar que todavía tiene la energía y la rebeldía de sus primeros años en un concierto único en Madrid.