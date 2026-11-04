Leyendas más allá de la música, los libros de cantantes vuelven a estar de moda

El cantante internacional Bob Dylan fue galardonado con el premio Nobel de Literatura en el año 2016

La española Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026

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Hay cantantes y músicos que trascienden su propia obra. A través de libros y autobiografías, algunos de los artistas más legendarios han logrado reflejar en el papel su vida y su trayectoria, en ocasiones complicada y desconocida para sus admiradores.

Un libro abre una puerta directa a la intimidad, a los pensamientos y algunos de los aspectos más personales e inéditos de grandes estrellas como Rosalía o Michael Jackson. La vida de algunos artistas resulta enigmática y misteriosa y un libro es otra manera de conocerles más allá de la música.

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La literatura musical vuelve a estar de moda y, tal y como explica Manuel Berbel de la Librería Picasso, "con las nuevas generaciones de artistas ha vuelto a resurgir todo". Se puede ver claramente con el estreno de la película 'La bola negra' que ha puesto a Lorca en boca de todos.

"Ha vuelto a resurgir"

Por otra parte, la muerte de Roberto Iniesta de Extremoduro, más conocido como 'Robe', ha reactivado el interés por la banda más allá de su música. Para Patti Smith, el Premio Princesa de Asturias de este año, ha vuelto a poner el foco en su obra y su historia.

Más allá de ser uno de los grandes músicos y compositores internacionales del siglo XX, el artista estadounidense Bob Dylan fue galardonado con el premio Nobel de Literatura en el año 2016 por su faceta como poeta. Otros artistas, utilizan el formato del papel para contar su historia más personal como Antonio Orozco o, a nivel internacional, Britney Spears con sus memorias que fueron tan exitosas como lo es su música.

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Géneros de libros hay para todos los gustos, incluso para los amantes de la música como explica Albert de Librería Sonora: "Ensayos, como podría ser la biografía, historias de los músicos, novela gráfica como cómics".

De artistas como Los Beatles o Michael Jackson no sé ha escrito un libro, sino varios. Sin embargo, Albert de Librería Sonora apuesta por uno de los héroes de la música contemporánea: "El artista con más libros suyos puede que sea David Bowie".