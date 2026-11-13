En esta edición no participarán grandes países asiáticos como Rusia, China o Japón

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El fenómeno Eurovisión llega por primera vez a Asia, pero lo hace sin los grandes países del continente. En esta primera edición hay 11 países que quieren convertir este festival de música en todo un referente a nivel mundial. El próximo sábado 14 será cuando los representantes de los países seleccionados competirán por ganar esta primera edición del espectáculo en Asia.

Más que una copia del festival europeo, se trata de una franquicia de este en Asia. De hecho, el título de este nuevo certamen es Eurovisión Asia 2026. No obstante, se cree que en esta primera edición no va a conseguir el mismo éxito que el certamen europeo que se lleva celebrando más de medio siglo.

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El objetivo de la versión europea del concurso siempre ha sido crear una sensación de comunidad entre decenas de países durante unas pocas horas, pero en la edición asiática no participan los grandes países asiáticos. Rusia está vetada por la Unión Europea de Radiodifusión desde la invasión de Ucrania, China recela de una emisión en directo que no puede controlar e India y Japón, con potentes industrias musicales, esperan a sumarse en un futuro.

Por otra parte, Corea del Sur, que triunfa en todo el mundo con el K-Pop si participará en este certamen. Sin embargo, la gran favorita es Malasia con la canción 'Bluest Sky' de Aina Abdul.

También participan en esta edición Bangladés, Bután, Cambodia, Laos, Mongolia, Nepal, Filipinas, Vietnam y Tailandia. Es precisamente en el país del sudeste asiático el que ha acogido en esta primera edición el concurso en su capital, Bangkok, y el ganador se sabrá el sábado en la ciudad asiática. Sin embargo, pese a las diferencias con el concurso europeo, una cosa está clara, Eurovisión suena igual en todas partes.