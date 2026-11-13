Bad Gyal ilusionada por formar parte del Festival de Coachella 2027: "Ha llegado en el momento adecuado"

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Coachella 2027 ya ha desvelado su cartel. Mucha atención, porque esta nueva edición del icónico festival de música contará con representación española. Bad Gyal será una de las protagonistas de esta edición, en la que coincidirá con artistas internacionales como Dua Lipa, Madonna y Tame Impala.

Bad Gyal actuará el 10 y el 17 de abril, y se convertirá en una de las representantes españolas de esta edición, junto al grupo madrileño Las Petunias. Una presencia que sitúa al talento joven de nuestro país en el escaparate internacional de la música.

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La felicidad de Bad Gyal por su participación en Coachella

La misma Bad Gyal ha confesado sentirse preparada para actuar en el festival Coachella, después de diez años de carrera, durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy.

"La verdad que es un momento importante y creo que ha llegado en el momento adecuado para mí. Me siento preparada, me siento lista y me hace muchísima ilusión", contó a EFE sobre las dos actuaciones que mantendrá en el festival que se celebrará en Indio, California en 2027. La cantante aseguró sentirse "muy satisfecha con el trabajo" de su equipo y "con todo el recorrido para llegar hasta aquí", mencionó.

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Bad Gyal también aprovechó para apoyar a la gente que se está manifestando en España contra la grave crisis de la vivienda y el encarecimiento de la vida en el país, que considera una situación "muy triste".

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"Comparto al 100 % esa necesidad de compartir, de gritar alto que es un problema enorme que tenemos y que debería de cambiar ya porque la gente joven y la población de España en general no tiene ningún tipo de calidad de vida y recordemos que es un derecho básico", apuntó. "Soy una persona muy afortunada que tiene un buen nivel de vida pero he estado también en el otro lado y soy consciente de lo que cuestan las cosas y cada vez la situación es más difícil, entonces tiene que cambiar sí o sí. No hay más", añadió.

La representación española en Coachella

Las españolas Bad Gyal y Las Petunias actuarán en 2027 en el festival de Coachella, en EE.UU., en una edición en la que tendrá un papel relevante el puertorriqueño Daddy Yankee y cuyo cartel estará encabezado por artistas como Dua Lipa, Madonna, Tame Impala, SZA, Weezer o Zara Larsson. El festival reveló el plantel de grupos y solistas que en dos fines de semana de abril (del 9 al 11 y del 16 al 18) volverán a congregar a decenas de miles de personas en Indio, California, en torno a una de las grandes citas musicales del año.

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Apostando como cada año por la variedad, Coachella reunirá desde conocidos DJs de música electrónica como Tiësto o Charlotte de Witte a roqueros como los italianos Maneskin, pasando por estilos tan diferentes como el K-pop (Jisoo, Babymonster), el punk de Social Distortion o el indie de Phoebe Bridgers.

La representación española correrá a cargo de Las Petunias, que actuarán los viernes 9 y 16 de abril, y de Bad Gyal, que llevará sus ritmos urbanos a California los sábados 10 y 17 de abril.

Mientras, el reguetonero Daddy Yankee, que será distinguido como Persona del Año en los Latin Grammy de 2026. tendrá la oportunidad de presentar por primera vez su música en Coachella, dentro de una aparición especial en el apartado 'In the Desert' del festival.

Otros representantes latinos en el festival serán los argentinos Los Pibes Chorros, que llevarán su cumbia villera a California, o La Texana, el proyecto del mexicano José Ramírez que presentará su propuesta post punk. Por el legendario festival californiano desfilarán asimismo grandes nombres de la música actual como Steve Lacy, Becky G o Kehlani.