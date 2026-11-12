Detienen en Lleida a la mujer que presuntamente acosaba y amenazaba a la cantante Niña Pastori

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lleida a una mujer como presunta autora de delitos de acoso hacia la Niña Pastori

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lleida a una mujer como presunta autora de delitos de acoso y amenazas graves contra la cantante Niña Pastori. La investigación ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigada venía dirigiendo de forma reiterada mensajes amenazantes de extrema gravedad hacia la artista durante meses, a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales. Estas comunicaciones iban acompañadas de una conducta persistente de acoso que afectaba también al entorno familiar de la cantante.

Asimismo, ha recordado que esta mujer ya había sido detenida el pasado mes de septiembre por agentes de la Comisaría de El Puerto de Santa María y de la Unidad Central de Ciberdelincuencia como presunta responsable de delitos de amenazas y contra el honor y la integridad moral. Tras su puesta a disposición judicial, se decretó una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima.

Provocó el caos en uno de sus conciertos

No obstante, pese a las medidas judiciales acordadas, la investigada acudió el pasado 12 de octubre a un concierto de la artista celebrado en Alicante y tras conseguir acceder al recinto, presuntamente roció con un aerosol de gas pimienta a parte del público, provocando momentos de gran alarma entre los asistentes, una estampida y la suspensión temporal del espectáculo. Por estos hechos fue detenida nuevamente por presuntos delitos de quebrantamiento de medida judicial y desórdenes públicos.

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Posteriormente, los investigadores constataron que volvió a contactar con la cantante a través de distintos canales de mensajería y redes sociales, incumpliendo nuevamente la prohibición judicial de comunicación. En estas ocasiones, según ha indicado la Policía Nacional, llegó a proferir amenazas de muerte directas contra la artista, manifestando incluso que contaba con la colaboración de dos personas para llevarlas a cabo.

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Así realizaron el dispositivo de seguridad

Así, ante la reiteración de las amenazas, el temor por la seguridad de la víctima y el riesgo de que la investigada pudiera intentar aproximarse nuevamente a la artista durante sus actuaciones públicas, los agentes intensificaron las labores de seguimiento y localización, estableciendo un dispositivo de vigilancia en aquellas localidades donde estaban previstos próximos conciertos.

Finalmente, las gestiones policiales permitieron localizar a la presunta autora en Lleida, hasta donde se desplazaron expresamente los investigadores de El Puerto de Santa María, que procedieron a su detención en colaboración con agentes de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Lleida.

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Una vez finalizadas las correspondientes diligencias policiales, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que acordó su puesta en libertad con la obligación de comparecer periódicamente ante el órgano judicial.