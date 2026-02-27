Love of Lesbian ha anunciado en sus redes sociales que se retira de los escenarios tras 25 años de carrera

El talento de Santi Balmes (Love of Lesbian) como escritor de éxito y su prolífica carrera literaria

La banda española de indie Love of Lesbian ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que anuncia "una pausa" indefinida de los escenarios.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el grupo de indie ha comunicado a sus seguidores que, tras 25 años de carrera ininterrumpida, se tomaban un descanso del mundo de la música.

El comunicado de Love of Lesbian

En primer lugar, Love of Lesbian recpitulaba cómo habóa sido la trayectoria del grupo indie en estos 25 años sobre los escenarios: "Hay momentos en los que el viaje exige una parada en boxes para mirar las estrellas desde el arcén. Tras 25 años de actividad ininterrumpida y de furgonetas que se convirtieron en naves espaciales y de escenarios que han sido nuestro hogar más fiel, hemos decidido que es hora de bajar el telón por un tiempo".

Justo después, Love of Lesbian puntualizaba a sus seguidores que esta pausa no se trataba de la disolución del grupo, sino de un retiro temporal del mundo de la música: "No es un adiós, sino un 'hasta pronto' de largo aliento. Queremos que el silencio que vendrá sea tan honesto como el ruido que hemos compartido".

Por último, la banda dejaba entrever en el comunicado emitido que seguirá cumpliendo con sus compromisos profesionales agendados: "Nos queda una última travesía por delante, un brindis transversal por todo lo que fuimos, somos y seremos".

Los conciertos que tienen aún programados Love of Lesbian

La noticia, que ha sorprendido a parte de su público, abre ahora una etapa marcada por la despedida y por una agenda de conciertos que se convierte, desde este momento, en una oportunidad especial para sus seguidores.

Antes de bajar el telón de forma definitiva, la formación liderada por Santi Balmes ha decidido mantener los compromisos ya cerrados para los próximos meses. Entre las citas más destacadas figuran su participación en el Primavera Sound de Barcelona, conciertos en México y varias actuaciones en festivales de verano como el Sonorama Ribera en Aranda de Duero y el Los Conciertos de la Muralla de Alcalá de Henares. Además, el grupo tiene previstas fechas en Valencia, Bilbao y Sevilla.

Un cuarto de siglo de canciones

Discos como 'Maniobras de escapismo', 'Cuentos chinos para niños del Japón' o '1999' han consolidado el estilo propio de la banda, caracterizado por letras narrativas, ironía y una puesta en escena cada vez más ambiciosa.

Love of Lesbian, formada actualmente por Santi Balmes, Jordi Roig, Julián Saldarriaga, Joan Ramón Planell y Oriol Bonet, ha sabido construir una identidad reconocible tanto en estudio como en directo. Sus conciertos han reunido a miles de personas en giras multitudinarias y festivales nacionales e internacionales.

Durante estos 25 años, el grupo ha cosechado premios, discos de oro y nominaciones en distintos certámenes musicales. Sin embargo, más allá de los reconocimientos, su mayor logro ha sido mantener una base de seguidores fieles que ha crecido generación tras generación.

El anuncio de su retirada ha generado una oleada de mensajes en redes sociales, donde fans y compañeros de profesión han destacado la influencia del grupo en la escena indie española.