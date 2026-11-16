El disco incluye las canciones originales rescatadas del máster

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El emblemático dúo 'Estopa' consolida la vuelta a sus orígenes con el lanzamiento de un disco que nace a partir de las canciones descartadas de su primera maqueta. Viniendo de 'Estopa', esas canciones nunca tendrían que haberse quedado en un cajón, pero muchos años después de haberse grabado, los hermanos Muñoz han desempolvado unos casetes con canciones que nunca llegaron a publicarse oficialmente y que encontró su madre cuando hacía limpieza.

José y David Muñoz, cantantes de 'Estopa', cuentan cómo estuvieron a punto de perder todas las canciones de su nuevo álbum cuando, después de casi 30 años, su madre encontró un casete grabado durante la adolescencia y quería lanzarlo a la basura: "Ella estaba tirando cosas y de repente aparece un casete con 'David y José 1996'. Ella me dijo '¿hijo tiro esto?' y yo le contesté "¡No, no!".

'La Maketa' es el nuevo proyecto de 'Estopa' que, sin embargo, de nuevo no tiene nada. "Muchas de ellas están grabadas cuando íbamos al instituto, otras cuando yo hice la mili y otras en la fábrica", explica el mayor de los dos hermanos.

"Están grabadas cuando íbamos al instituto"

De aquella primera maqueta que grabaron mucho antes de convertirse en un símbolo de la música española contemporánea, salieron canciones tan míticas como 'Partiendo la Pana' o 'Como Camarón' que llevaron al joven dúo de Cornellá a ser una de las grandes referencias musicales en España. David confiesa que "nosotros cuando empezamos en esto pensábamos que lo normal era hacer conciertos gigantescos y vender muchos discos". Sin embargo, señala que "ahora ya con el tiempo hemos visto que no era tan fácil".

Casi 30 años después, los descartes de entonces ven ahora la luz. Puestos a echar la vista atrás, uno de los primeros reportajes que se le hizo al dúo catalán en 'Informativos Telecinco' fue en el año 2001.Unas imágenes que llaman la atención a David Muñoz que, entre risas, no puede evitar bromear al ver sus declaraciones: "Yo creo que estamos mejor ahora".

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Un nuevo álbum que resume la esencia de los dos hermanos de Cornellá, David y José continúan unidos como el primer día y por eso el público de 'Estopa' sigue igual de entregado que el primer día. El grupo tiene en el horizonte cuatro conciertos para el próximo año, de los que ya han empezado a vender masivamente las entradas.