Asun Chamoso 15 NOV 2026 - 17:30h.

Lluís Benejam colecciona carteles, programas de mano, guías publicitarias y fotocromos de las películas estrenadas en España

El impresor atesora una colección cinematográfica que empezó cuando tenía 16 años

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GironaA los 14 años, Lluís se sintió fascinado por los programas de mano de cine. Los descubrió cuando era aprendiz. "Empecé en una imprenta de Figueres, donde se imprimían los dorsos de los programas de la semana siguiente, que se repartían en las salidas de las salas. Era el reclamo. Por delante, era la reproducción del cartel de cine. Y me enganchó", recuerda Lluís Benejam, coleccionista y creador de la web archivocine.com.

Uno a uno, fue guardando aquellos pequeños impresos de papel hasta empezar su colección a los 16 años. Más de medio siglo después, ha llegado a los 36.000 carteles. Casi una vida. Su objetivo. "Es guardar recuerdos. Es una forma de intentar que las futuras generaciones sepan lo que se hacía y por qué. Me decidí a hacer un archivo para tener una memoria de las películas", señala.

Su colección tomó impulso en el aniversario del centenario del cine. Así, en 1995 le proponen organizar una exposición. "La quería hacer sobre los premios Óscar y me faltaba material. El propietario de los cines de Figueres, Antoni Camprubí me invitó a subir al desván y descubrí que tenían mucho material guardado. Me lo cedieron y decidí empezar la colección de las películas que se habían estrenado en las pantallas de cine de España", recuerda. Contactó con distintos empresarios que le abrieron las salas de cine para ir recopilando material. Y fue encontrando joyas inesperadas. Cada una con su historia: "Me faltaba de los Óscar el cartel de 'Castillos en la arena' con Elisabeth Taylor. Lo encontré en el cine Las Vegas. Al verlo, me hizo tanta ilusión que lo cogí y me puse a bailar con él. Hay carteles que he ido a buscar a París por intercambios. Algunos los he rescatado antes de que entraran unas excavadoras para derribar la sala de cine. Detrás hay muchas historias. Una de ellas es la del cartel francés de Ben-Hur, que es un regalo".

En una gran buhardilla de su casa en Capmany (Girona), atesora el material cinematográfico ordenado aprovechando cada rincón. En ese espacio se conserva un pedazo de historia del cine: "Hay referenciadas 43.394 películas entre programas de mano, carteles, guías publicitarias y fotocromos, que se colocaban en los vestíbulos de los cines. Hay 36.313 carteles de 22.450 películas, 22.500 guías publicitarias, unos 15.000 programas de mano, 85.742 fotocromos, unas 16.000 fotografías y 1.292 CD. A los que hay que sumar 7.775 unidades de fichas, carátulas de vídeo o cromos".

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Son las cifras de vértigo de un archivo que se remonta a 1916 con un programa de mano de "Sangre y arena" y un cartel de "Sin novedad en el frente" de 1929 hasta el día de hoy. "Me quedo alucinado con lo que veo y he podido reunir. ¿El valor? Son tantas horas trabajando, de viajes por los cines de España, es un placer haberlo conseguido. El cartel es un testimonio de la historia del cine, es una expresión artística y de nuestro patrimonio cultural que merece ser conservada. La colección me ha ayudado del agobio del trabajo. Me he relacionado con coleccionistas y he participado en exposiciones", reconoce.

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Un material archivado y también digitalizado: "Durante casi seis años, tuve una rutina muy exigente: cada día me levantaba a las cuatro de la mañana y hasta las ocho escaneaba la documentación para incorporarla a la web. Fueron años de trabajo constante y dedicación personal para dar forma a un archivo digital. Mi propósito, desde el principio, es que el material sirva para colaborar con ediciones de libros o exposiciones. Hay coleccionistas que lo tienen para ellos y lo hacen de forma anónima. En mi caso, es una recopilación de todas las películas en los cines españoles desde el principio hasta ahora".

Una colección creada con donaciones, intercambios y muy pocas adquisiciones. Solo las necesarias para completar alguna serie y lejos de los precios de cotizados y buscados carteles: "Por 'Desayuno con diamantes' pueden pedir 5.000 euros y no los pagaré".

A sus 72 años, continúa incansable sumando esas joyas cinematográficas de papel, con un futuro incierto: "La idea es que haya algún organismo o entidad que le pueda interesar. Me han llegado propuestas fuera de Cataluña, pero mi intención es que se quede en Cataluña. Ahora me han regalado cerca de 1.000 programas de mano y acabo de volver de hacer un intercambio con la Filmoteca de Toulousse. De momento, no quiero desprenderme de la colección porque me lo sigo pasando muy bien".