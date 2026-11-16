Harry Potter desplegó sus alas en los cines y cautivó a padres y a hijos

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La saga de Harry Potter cumple 25 años. El 16 de noviembre de 2001 empezó este universo mágico cargado de aventuras con la obra Harry Potter y la piedra filosofal. Primero, sus libros crearon la magia y después solo faltaba que ese pequeño mago diese su salto al cine para cautivar a todo el mundo.

Harry Potter desplegó sus alas y fascinó a padres y a hijos. Se convirtió en una saga que pasó de generación en generación para consolidarse como un fenómeno cultural. Este ritual ha estado cargado de nostalgia por ese mundo de fantasía que se ha podido seguir durante ocho películas y 10 años.

Una saga en la que actores y fans han crecido al mismo tiempo

En estas obras cinematográficas, sus protagonistas pasaron de niños a adultos delante de las cámaras. Aunque no solo lo hicieron ellos, sino también los niños que quedaron fascinados con este mundo mágico. Muchos quedaron embelesados en su infancia y también en su vida adulta por haberse convertido en ese refugio de la vida adulta, tal y como dice una seguidora de estas películas.

Pero esta saga, que consiguió facturar ocho mil millones de euros, no ha acabado. Porque las clases de magia están a punto de comenzar de nuevo. Tan solo hay que estar atentos a cualquier truco de magia que pueda aparecer.