Puri Ruiz 04 NOV 2026 - 07:15h.

La actriz ha cumplido 55 años, y estos días también hace 25 del suceso que la sentenció a libertad condicional y que estuvo a punto de terminar con su carrera profesional

La vida actual de Winona Ryder junto a su pareja Scott Mckinlay Hann

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Fue la musa del Hollywood más alternativo a finales de los 80 y en la década de los 90; fue, además, la novia de otro icono de aquella década, Johnny Depp, que llegó a tatuarse “Winona Forever” en su brazo, y representó a la llamada generación X en 'Reality Bites'. Winona Ryder ha cumplido 55 años y puede presumir de una sólida trayectoria profesional que tuvo su punto álgido en aquella última década del siglo pasado, pero que le ha dado segundas oportunidades recientemente y algún que otro sinsabor que estuvo a punto de relegarla al olvido. Estos son los momentos clave en la vida de la actriz de ‘Bitelchús’.

El rechazo a un papel que redefinió su carrera

En los primeros compases de su carrera, y justo después de haber rodado la mencionada película de Tim Burton, Ryder decidió coprotagonizar junto a Christian Slater ‘Escuela de jóvenes asesinos’. Su agente le había advertido que no formara parte de aquel proyecto, dándole a entender que esa película destruiría su carrera: así se afirma en ‘Winona: the Biography’, de Nigel Goodall, publicado en 1997. Nada más lejos de la realidad: no solo no le perjudicó, sino que la crítica se puso de su lado.

Y, si aceptar aquel papel fue una decisión acertada, el rechazo a una de las películas claves del siglo pasado redefinió su carrera. Había terminado de rodar ‘Eduardo Manostijeras’, de nuevo junto a Tim Burton y a su entonces novio, Johnny Depp, y ‘Sirenas’, con Cher y Christina Ricci, cuando Francis Ford Coppola la escogió para que hiciera de hija de Al Pacino en ‘El Padrino III’. Pero su salud se lo impidió y tuvo que decir que no.

“Estaba devastada, porque me encantan las películas de ‘El Padrino”, explicaba tiempo atrás en declaraciones recogidas por ‘Fotogramas’. Al parecer, contaba, en el rodaje de ‘Sirenas’ hubo que filmar “como si fuera primavera en el invierno más frío de la historia de Boston”, continuaba. Aquello le provocó una grave infección respiratoria. De hecho, tomó un avión a Roma y, en la prueba de vestuario, se desmayó. Lo siguiente que recuerda, asegura, es estar en casa de sus padres.

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Desde la aseguradora de la película se le exigió permanecer varias semanas en cama. La solución para el filme fue sustituirla por Sofia Coppola, la hija del director. Aquel reposo obligado le permitió reponerse después de encadenar varios rodajes y trabajar en varias películas que serían un éxito. Una de ellas, precisamente, con Coppola, ‘Drácula de Bram Stoker’.

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25 años desde la acusación de cleptomanía que la apartó de la actuación

Pronto hará 25 años del robo en unos grandes almacenes que la apartó durante mucho tiempo de la primera línea de la industria. En diciembre de 2001, se la arrestó por robar artículos de lujo valorados en unos 5.500 dólares, en la tienda Saks Fifth Avenue. Un año después se la condenó por robo: tres años de libertad condicional, 480 horas de servicio comunitario y multas por unos 10.000 dólares, además de la obligación de asistir a asesoramiento psicológico y sobre drogas (la intérprete fue acusada de consumir vicodin, oxicodona y diazepam).

En una entrevista concedida a ‘Esquire’ en 2024, la actriz habló de aquel incidente, de la desconexión profesional que le supuso durante más de una década y de su retiro a San Francisco buscando el anonimato. Explicó que todos esos analgésicos le habían sido prescritos por una fractura, y que estaba tan aturdida que ni siquiera se había dado cuenta de lo que había hecho.

En esos años de semiolvido, su presencia en películas fue en papeles menores y en producciones que no tuvieron el alcance de las anteriores. Y, cuando parecía que todo estaba condenado a convertirla en una intérprete de escasa relevancia, llegó ‘Stranger Things’: la serie de Netflix no solo la hizo resurgir, sino que le trajo de nuevo papeles interesantes y conectar con generaciones más jóvenes, que la descubrieron sin saber hasta qué punto había sido importante en el cine de finales del siglo XX.