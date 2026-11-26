La muerte de Andy Taylor a los 65 años reabre un debate que aún provoca sonrisas, recuerdos y alguna que otra discusión entre amigas

Luto en el mundo de la música: muere Andy Taylor, guitarrista y compositor del grupo Duran Duran

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La muerte de Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, a los 65 años nos ha devuelto de golpe a una época en la que la música pop se vivía con esa intensidad tan única de la adolescencia. Taylor, pieza fundamental en el sonido de la banda británica, ha fallecido después de una larga batalla contra el cáncer de próstata. Su muerte es la excusa perfecta para rebuscar en aquel imaginario ochentero que sigue intacto en la memoria de toda una generación.

Y, puestos a rebuscar, hay una pregunta que seguramente todavía provoca sonrisas, recuerdos y alguna que otra discusión entre amigas. ¿Tú de quién eras, de Duran Duran o de Spandau Ballet? Porque aquello no era una elección cualquiera. Al fin y al cabo se trataba de decidir qué poster ocupaba el lugar más privilegiado en la pared de tu habitación.

El termómetro de la Súper Pop

Los dos grupos británicos, adalides del movimiento de los 'nuevos románticos', eran los grandes protagonistas de una competición sentimental que iba más allá de la música y que se libraba en las carpetas del instituto, en las páginas de la Súper Pop y en las conversaciones interminables que podían alargarse hasta la hora de apagar la luz.

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En una esquina estaban los Duran Duran, con Simon Le Bon al frente, Nick Rhodes envuelto en una nube de glamour, John Taylor convertido en fantasía de bajista y Andy Taylor aportando el punto rockero. Roger Taylor (no confundir con el batería de Queen) completaba el quinteto. Tenían algo de chicos malos, de aventura, de lujo, de videoclip rodado en lugares exóticos.

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En la otra esquina, Spandau Ballet. Tony Hadley, con aquella voz imponente; Gary Kemp, el compositor y cerebro creativo; Martin Kemp, que también tenía lo suyo; Steve Norman y John Keeble. Más elegantes, más urbanos, más románticos en el sentido literal del término. Si Duran Duran prometía incertidumbre y pista de baile, Spandau Ballet parecía ofrecerte una historia de amor de las que terminaban con una canción lenta, una mirada lánguida a través de la ventana y quizá una lagrimilla estratégica.

No es que hubiera que elegir entre bailar o enamorarse, porque ambas bandas tenían repertorio para las dos cosas, pero sí existía una cierta división de preferencias, alimentada por sus estilos, sus imágenes y aquella rivalidad que la prensa musical se encargó de mantener viva.

Y las adolescentes españolas vaya que si entraban al trapo. Ay de quien se atreviera a decir que Simon Le Bon era menos guapo que Tony Hadley, o que Gary Kemp no tenía nada que hacer frente a John Taylor. Aquellas discusiones podían ser sorprendentemente apasionadas. Aunque siempre cabía la posibilidad de cambiar de bando según la fotografía publicada esa semana.

Tampoco es que la música fuese lo de menos, aunque si no es ceñimos exclusivamente a ella aquí sí podemos mojarnos y concluir que Duran Duran ganaban por goleada. Tenían riffs, energía y una estilosa mezcla de pop, funk y rock que hizo que canciones como 'Rio', 'Hungry Like the Wolf' o 'Notorius' se pueden escuchar hoy mismo sin apartar la mirada.

Vale, Spandau Ballet también tenían sus hits. 'True' y 'Gold' han sobrevivido con lozanía en las emisoras de FM, pero su sofisticación elegante era más empalagosa y menos defendible descontextualizada del universo ochentero en que nació.

Una rivalidad que no necesitó enemigos

Como suele pasar en estos casos, la competición entre ambos grupos fue más intensa en el imaginario de los fans y de la prensa que entre los propios músicos. Ambas formaciones compartían escena, época, público y hasta algunas citas históricas de la música británica, como el Band Aid o el Live Aid.

Sus trayectorias, sin embargo, fueron distintas. Duran Duran mantuvo una carrera mucho más prolongada y ha seguido publicando y actuando. Spandau Ballet vivió rupturas, reencuentros y disputas internas. Pero ninguno de los dos perdió su condición de banda fundamental para quienes crecieron con aquella música.

Con la muerte de Andy Taylor decimos adiós a alguien que estaba asociado a una época muy concreta de nuestras vidas, a unas fotografías que se recortaban como pequeños tesoros y a una adolescencia en la que la decisión más trascendental que había que tomar era si el tipo de la camiseta blanca o el de la chaqueta de cuero merecía ocupar el centro de la carpeta.