Iván Sevilla 28 NOV 2026 - 10:30h.

Aitana debutó en el país americano con los temas de su disco 'Cuarto Azul' en la sala Brooklyn Paramount de Nueva York

"Han sido muchos meses bonitos. Vine con 16 años aquí y una amiga me dijo 'un día vendrás y cantarás en concierto'", desveló la artista

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MadridAitana acaba de cumplir "un sueño", como ella misma reconoció ante su público, tras dar por primera vez un concierto en Estados Unidos: "Es increíble estar aquí", admitió la artista catalana en su debut en Nueva York.

La catalana se estrenó este viernes 27 de noviembre en el país americano brillando sobre el escenario con los temas de su último disco, en una sala Brooklyn Paramount de la ciudad estadounidense repleta de fans.