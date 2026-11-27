Ruth Méndez 27 NOV 2026 - 17:42h.

César Benítez recuerda el 'casting' de 'Al salir de clase' y lo recuerda como "brutal" por la cantidad de talento que descubrió

La petición de la actriz Paula Echevarría a los productores: "¿Alguna comedia, por favor? Soy muy simpática"

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A finales de los años 90, miles de jóvenes tenían una cita diaria frente al televisor. 'Al salir de clase' se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la televisión española y en una cantera de actores y actrices como Elsa Pataky, Pilar López de Ayala o Unax Ugalde. Durante cinco años, la serie acompañó a los espectadores de lunes a viernes y marcó una época en Telecinco. Detrás de aquel éxito, y de muchos otros que llegaron después, estaba el productor César Benítez, que este 19 de diciembre recibirá la Medalla de Oro de los Premios Forqué.

Cerca de dos millones y medio de jóvenes seguían cada día las tramas de 'Al salir de clase'. Un fenómeno televisivo cuyo éxito, recuerda Benítez, comenzó mucho antes de la emisión del primer capítulo. "Lo que más tiempo llevó fue hacer el casting. Hicimos un casting brutal", explica.

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Aquel proceso de selección sirvió para descubrir a futuros rostros destacados de la interpretación española, como Peris-Mencheta, Víctor Clavijo o una entonces desconocida Elsa Pataky. Benítez recuerda que durante las pruebas ya percibieron el potencial de la actriz y que tuvieron claro que iba a "ser una estrella".

La trayectoria del productor está estrechamente ligada a algunos de los grandes éxitos de Telecinco. Entre ellos figura 'Todos los hombres sois iguales', una serie que, según destaca, fue pionera en la representación de una pareja homosexual protagonista. "Era la primera serie donde aparece una pareja gay que eran protagonistas con la mayor naturalidad", señala.

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A esa lista de producciones se suman otros títulos emblemáticos como 'El Comisario' o 'El Príncipe', dos de las series más recordadas de la cadena. Producciones que contribuyeron a consolidar la carrera de un profesional que ha desarrollado gran parte de su trabajo lejos de los focos.

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Porque, aunque a menudo pase desapercibida para el espectador, la labor del productor resulta fundamental en cualquier proyecto audiovisual. Benítez la define como un equilibrio constante entre la gestión y la creatividad: "Estás con un pie en la tierra, pues tienes algo muy terrenal porque estás con el problema diario del día, del contrato, y en el sueño, en la obra que queda".

Ahora, tras una trayectoria vinculada a algunas de las ficciones más exitosas de la televisión española, César Benítez recibirá la Medalla de Oro de los Premios Forqué, un reconocimiento a una carrera dedicada a convertir historias en éxitos de la pequeña y la gran pantalla.