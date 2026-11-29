Estopa saltó al escenario para ofrecer un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria

Varias generaciones se han unido para cantar las letras de más de dos décadas sobre los escenarios

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Estopa ha vuelto a conquistar a sus fans en Valencia. Un concierto que ha agotado todas las entradas y que ha estado cargado de energía, emoción y, por supuesto, sus grandes éxitos. Más de 15.000 personas se han entregado a sus canciones, siguiéndoles el ritmo en cada uno de sus clásicos y convirtiendo el Roig Arena en una auténtica fiesta.

Varias generaciones unidas por las letras de un grupo que, después de más de dos décadas sobre los escenarios, sigue despertando la misma pasión. Y es que el Roig Arena vuelve a demostrar que está a la altura de las grandes citas musicales del panorama nacional. Porque hay éxitos que no entienden de edades y canciones que, sencillamente, nunca pasan de moda.

Los momentos más emblemáticos del concierto

Estopa saltó al escenario para ofrecer un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de una trayectoria que supera ya el cuarto de siglo y que ha convertido al dúo en una de las formaciones más queridas del panorama español.

"Tu calorro", "Cacho a cacho" y "El día que tú te marches" 'golpearon' primero, para dejar paso posteriormente a temas como "Vacaciones", "Tragicomedia", "Run run", "Malabares", "Hemicraneal", "Ya no me acuerdo" y "La raja de tu falda", recibidas con entusiasmo por un público que ha acompañado cada tema de principio a fin.

El show continuó con momentos destacados como "Te vi, te vi", "Partiendo la pana", "Ojitos", "Me falta el aliento", "Pastillas de freno", "Bicho raro", "Fuente de energía" y "Paseo".

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La recta final llegó con algunos de los temas más celebrados de la noche, entre ellos "Vino tinto", "Me quedaré" y "Como Camarón", que han puesto el broche a una velada en la que miles de personas han compartido una celebración muy especial junto a una de las formaciones más exitosas de la música española.