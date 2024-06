Errores que cometemos al limpiar las gafas: utilizar la camiseta o un pañuelo no es una buena opción

Tener la montura y los cristales limpios mejora la visión, ya que, si las gafas están sucias, no se ve con claridad. Además, los restos que se acumulan en el puente, las varillas o las lentes pueden afectar a los ojos. La suciedad hay que retirarla periódicamente, pero teniendo en cuenta que si no realizamos la limpieza de una manera adecuada podemos rayar los cristales e incluso, si no utilizamos los productos adecuados o realizamos la limpieza con brusquedad, podemos dejarlos inservibles.