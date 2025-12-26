Tres opciones para compartir coche y ahorrar si trabajas en Madrid y vives en la periferia

El objetivo es repartir gastos, disminuir el estrés del volante y optimizar el uso del vehículo

Jesús, el superconductor de de BlaBlaCar desde hace 12 años: "Un cliente me envió de pasajero un gato"

Compartir







Vivir en la periferia de Madrid y tener que trasladarse diariamente al centro para trabajar puede convertirse en un lío de tráfico, gastos de combustible y, sobre todo, un serio desgaste emocional. Lo habitual al hacerlo es tener coche propio, pero cada vez más hay quien prefiere compartir coche. Esto supone repartir gastos, disminuir el estrés del volante y optimizar el uso del vehículo. Además, no existe solo una forma de hacerlo, sino que hay varias alternativas para que cada uno elija la que mejor se adapte a su situación y preferencias.

Carpool corporativo y apps laborales

Una de las modalidades más prácticas para quienes tienen horarios fijos y trabajo estable es recurrir a apps de carpooling pensadas para trayectos diarios laborales. Hoop Carpool es una plataforma que conecta conductores y pasajeros de empresas, facilitando estos desplazamientos compartidos.

Además, en municipios como Las Rozas existe apoyo institucional con Hoop Carpool, donde la iniciativa Las Rozas Innova ofrece ayudas económicas, otorgando, por ejemplo, subvenciones de hasta 3 euros por trayecto para viajes con origen o destino en ese municipio.

Otra opción es Karos, una app que ayuda a encontrar compañeros de viaje en tu ruta habitual hacia el trabajo. Un detalle atractivo: si tu empresa es cliente de Karos, tus trayectos pueden ser gratuitos.

Entre las ventajas y condiciones de esta alternativa, que la convierten en una buena opción para recorridos fijos diarios, están aspectos como que permite dividir gastos de combustible o las subvenciones municipales o corporativas para algunos casos. Sin embargo, conviene tener presente que requiere cierto grado de planificación o regularidad para que funcione bien.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Plataformas de carpool general

Para quienes no dependen de una misma empresa, las plataformas de carpool general permiten compartir coche con personas que hacen un trayecto parecido al tuyo, aunque no sean compañeros de oficina. Por ejemplo, TRIBBU gestiona rutas similares mediante geolocalización y ofrece incentivos, como un “BBono Energético” que recompensa a quien comparte trayectos con 1 euro por cada 25 km y pasajero.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Amovens es otra plataforma, muy utilizada para desplazamientos cortos o dentro de áreas metropolitanas. Esto permite que conductores ofrezcan plazas en sus trayectos regulares o eventuales. Aunque BlaBlaCar está más enfocada a viajes interurbanos, puede servir si trabajas lejos o haces trayectos largos con regularidad. Además, recientemente ha activado un bono energético que ofrece un 10% adicional al compartir coche.

Esta alternativa permite una mayor flexibilidad que la alternativa corporativa, y a la vez ofrece mayores incentivos y alcance en términos de conductores y rutas. Eso sí, con la dificultad añadida de tener que coordinar puntos de encuentro, horarios y compatibilidad.

Carsharing eléctrico por minutos

Aunque no es estrictamente aquello de compartir coche con otro conductor, el modelo de carsharing permite usar un vehículo disponible por minutos u horas y aparcarlo en zona permitida. Puede ser útil para quienes llegan en transporte público o desean completar el trayecto final con coche.

En la Comunidad de Madrid, existen múltiples alternativas que permiten esta modalidad, con una flota de vehículos disponibles por buena parte del centro de la ciudad. Cada una tiene sus propias características, vehículos y precios, pero la mayoría ofrece una facturación por minutos, que se suele situar en torno a los 0.35€ por minutos para la primera hora de conducción. Entre las empresas más destacadas en este epígrafe, encontraríamos Voltio, Zity, Wible o Free2Move, entre otros. Guppy, por su parte, factura por distancia, desmarcándose así de su competencia, y colocándose a la cabeza como alternativa para zonas con posibles atascos.

Esta opción es diferente a las anteriores, ya que no dependes de otro conductor ni de horarios. Resulta ideal para desplazamientos en zona urbana una vez llegas cerca, aunque el coste puede ser más elevado si el trayecto es largo. Además, hay que tener en cuenta que la cobertura de cada compañía es diferente y puede no alcanzar tu zona periférica, dependiendo de cómo se definan las zonas de servicio.

Con todo esto, queda claro que compartir coche se está convirtiendo en una de las formas más efectivas de reducir la factura diaria de tu coche, mejorar la ocupación de vehículos e, incluso, de recibir cierto respaldo institucional. Si vives en la periferia de Madrid, existen varias alternativas que te ofrecen distintas maneras de colaborar, ahorrar y moverte mejor. Con algo de flexibilidad y prueba, podrías transformar tu rutina de conducción en una experiencia más eficiente y sostenible.