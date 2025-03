P vs NP: Planteado en los años 70 por Alan Turing, Stephen Cook y Leonid Levin, es probablemente el problema más famoso de la lista. Se trata de determinar si todos los problemas cuya solución puede ser verificada rápidamente por una computadora (NP) también pueden ser resueltos rápidamente (P). Resolver este enigma no solo cambiaría las matemáticas, sino también la computación, la criptografía y la seguridad en internet. Para tenerlo más claro, podríamos asemejarlo a la resolución de un puzzle. Es decir, encontrar el lugar donde encaja cada pieza necesita muchos recursos, pero cuando ya has terminado el puzzle, la solución está clara y es fácil de comprobar. Si P es igual a NP, todos los problemas NP contendrían un pequeño atajo, permitiendo a los ordenadores encontrar una solución perfecta al problema. Si P no es igual a NP, dejaría claro que los ordenadores tienen una capacidad limitada y que no siempre pueden solucionar los problemas a la velocidad requerida.