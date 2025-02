Este 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger

Se calcula que, aproximadamente, afecta a cerca de 40 millones de personas en todo el mundo

Estos son los rostros populares que han decidido visibilizarlo a través de su experiencia

El síndrome de Asperger, hace algunas décadas, no era conocido por el gran público. Siempre se identificaba con autismo o con personas más asociales e introvertidas. Pero, gracias a series tan populares como ‘The Big Bang Theory’, esa afección ha comenzado a ser más visible (y por tanto, a existir para muchos). Se empieza a hablar de ello, y se puede abordar de una forma mucho más completa. Sobre todo para que la persona con dicho síndrome pueda entender su forma de ver el mundo, y sentirse más representada y escuchada.

Desde 2007, cada 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, en conmemoración a la fecha de nacimiento de Hans Asperger (1906-1980), el psiquiatra austríaco que describió el cuadro. El síndrome de Asperger forma parte del TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) y las personas que en su día recibieron dicho diagnóstico comparten las características nucleares de la condición: dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Es decir, problemas para relacionarse con los demás, para comprender y expresar las emociones, o problemas en aceptar los cambios.

Además, en función de la edad, la persona con Síndrome de Asperger se enfrentará a diferentes dificultades en su día a día. Por eso es necesario visibilizarlo y, sobre todo, una inclusión social, porque muchas veces son unos incomprendidos, al no estar correctamente diagnosticados. Según las últimas estimaciones, afectaría a siete de cada mil niños y niñas en el mundo. Y la gran mayoría de ellos llegan a la edad adulta sin un correcto diagnóstico. Y por eso es tan importante que personalidades y personajes famosos hablen abiertamente de ello, para darles más altavoz.

Anthony Hopkins

El actor británico, famoso por sus papeles en ‘Lo que queda del día’ o ‘El silencio de los corderos’, es uno de esos casos de diagnóstico tardío (con 79 años). En una entrevista para la CBC habló claramente sobre ello, y si pensaba que le había afectado o no a su carrera. “Es un gran regalo, en realidad. De niño era un poco lento en el colegio, así que lo compensé trabajando duro y me convertí en un actor de éxito. Tengo obsesión por los detalles. Como siempre, trabajaré y trabajaré en cada guión y me aprenderé cada línea. […] Pero no soy peculiar. Creo que soy un poco, en realidad, soy un profesor distraído. Olvido cosas y me obsesiono con detalles estúpidos. Mi padre también era así”.

Bill Gates

El creador de Microsoft es uno de los magnates más famosos de la historia reciente. Y, hasta 2017, era el hombre más rico del mundo. En una charla con The Wall Street Journal, afirmó que seguramente él también se encontraría dentro del espectro autista. "Todo este asunto del síndrome de Asperger o del espectro autista es algo bastante nuevo. Antes, el autismo era claramente identificable. Tengo un comportamiento que molesta a la gente cuando me balanceo, eso también es común. Así que hay una pequeña coincidencia allí”, explicó. Pero dejando claro que, para él, había sido una condición que le había ayudado en su carrera. “Al mirar atrás, debido a que no me comporté de una manera estándar, esa concentración profunda que se aplicó a las matemáticas y la ciencia, se convirtió en una fortaleza”.

Daryl Hannah

Daryl Hannah se convirtió en una de las actrices más famosas en los años 80 gracias a su participación en películas como ‘Blade Runner’, ‘1, 2, 3… ¡splash!’ O ‘Wall Street’. Pero no supo hasta mucho más adelante que tenía síndrome de Asperger, aunque de pequeña estuvo a punto de ser internada en un centro para tratar su autismo. “Me sacaron del colegio durante un año entero. Desde pequeña, no diría que era introvertida, sino que estaba ahí fuera en alguna parte. En una especie de mundo de sueños. No era muy comunicativa. Y en los 60 no se sabía mucho sobre ello. Se hacían tests con las manchas de tinta. Le recomendaron a mi madre que me medicara y que me internara en alguna institución, y doy gracias que ella no lo hiciera”, explicó en una entrevista para AXSTV. “Mi madre me sacó del colegio y me dejó existir en mi mundo imaginario […]. Es un milagro que si quiera haya tenido una carrera de actriz”.

Tim Burton

Aunque el popular director de películas como ‘Eduardo Manostijeras’ o ‘Big Fish’ no haya dicho oficialmente que tiene el síndrome de Asperger, su expareja Helena Bonham-Carter así lo dejó caer en una entrevista para el DailyMail. “Apuesto que muchos animadores tienen Asperger. Tim podría matarme, pero mientras hacía esta película me di cuenta que tiene un poco de Asperger, empiezas a reconocer las señales. Cuando estábamos viendo un documental sobre autismo, me dijo que así se sentía cuando era niño”.

Greta Thunberg

La activista medioambiental es otro personaje famoso que se abrió recientemente sobre su diagnóstico. En una entrevista para La Sexta, la joven activista sueca habló sobre su experiencia con el síndrome de Asperger. "Entiendo que muchas personas se sienten mal con el diagnóstico porque viven en situaciones adversas y no reciben la ayuda que necesitan", afirmó Thunberg. “Es algo que puede utilizarse para algo bueno y que puede ser una ventaja en algunas situaciones [con la ayudada adecuada]”. Y además, lanzó un mensaje positivo para todos esos niños y niñas que han sido diagnosticadas con dicho síndrome. "El hecho de que se estén metiendo contigo de esa manera se debe a que te tienen miedo o no quieren que alcances todo tu potencial”.

Susan Boyle

La cantante escocesa que se dio a conocer en 2009 en ‘Britain’s Got Talent’ reveló en una entrevista para The Observer que había sido diagnosticada con Asperger, pero que se negaba a que eso definiera su carrera. “El síndrome de Asperger no me define ni a mí ni a mi música, es solo una condición con la que tengo que vivir”, explicó. “Siempre supe que había algo en mi vida que fallaba, ya que siempre había combinado algunas épocas de euforia constante con otras en las que estaba deprimida. Tras ver a un especialista y conocer a fondo cuál era mi situación, me siento bastante relajada y al menos tengo una idea más clara de cómo debo afrontar mis circunstancias”.

