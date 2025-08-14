Las temeridades y las negligencias por un puñado de 'likes' en las redes sociales se ha costado la vida de más de 500 personas

Una persona muere cada 13 días por las temeridades por conseguir 'likes' y seguidores en las redes sociales, según los registros

El antiguo cargadero protegido de Castro Urdiales de Cantabria ha sido el escenario usado por un irresponsable 'influencer' para conseguir un vídeo viral con el que intentar arrasar en las redes sociales, informa Coral Aja. Declarado bien de interés cultura y estando en rehabilitación, el cargadero protegido ha sido usado como un columpio para conseguir otro contenido viral en la Red.

El protagonista ha borrado todo rastro de sus redes y ha pedido perdón por utilizar este escenario protegido para conseguir miles de visualizaciones. Un ejemplo más de temeridades y negligencias por un puñado de 'likes' en las redes sociales.

Muertes en directo por un puñado de 'likes'

Las plataformas sociales se han convertido en un contenedor de contenidos en los que los usuarios arriesgan sus vidas por volverse virales. Los casos son infinitos: desde una familia que casi muere devorada por guepardos por intentar hacerse una foto con ellos, un hombre que se queda desnudo y es pisoteado por un elefante mientras intentaba grabarse un video con él o una pedida de matrimonio que casi acaba en tragedia por llevarse a cabo en un acantilado.

Uno de los últimos casos que ha dado la vuelta al mundo ha sido el de un creador de contenido que murió en directo durante una retransmisión. Durante un vídeo emitido en directo en TikTok, un joven intentó el peligroso reto del tanque de agua. Se zambulló de cabeza en un gran barril de agua, pero, incapaz de moverse en el espacio reducido, luchó por salir a la superficie y se ahogó frente a sus espectadores.

Más de 500 muertos por volverse virales

La búsqueda de la imagen perfecta para presumir en redes y conseguir el mayor número de seguidores o me gusta, muestra que no todo vale y es que desde 2008 una persona ha muerto cada 13 días por este tipo de prácticas. En total, unas 500 personas han perdido la vida desde que hay registros.

Todos ellos son claros ejemplos de que el éxito fácil se encuentra al alcance de cualquiera y la búsqueda de la mejor foto no sirve de nada si no puedes vivir para contarlo.