Jenifer Moreno 30 SEP 2025 - 14:06h.

El Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada ha compartido la bonita iniciativa en su cuenta de Instagram

Alguien dejó una pelota de baloncesto y y "lo más bonito es que nadie lo robó: el balón sigue allí", cuenta en club

Compartir







Ponferrada, León“Cuando deporte y gente caminan juntos, suceden cosas mágicas”. Es lo que ha ocurrido en la cancha del Plantío, en Ponferrada (León), donde un pequeño gesto ha despertado la admiración de miles de personas en las redes sociales y, más importante, ha permitido que cualquiera que quiera jugar al baloncesto en el municipio pueda disfrutar de este deporte.

Esta iniciativa ha sido publicada en la cuenta de Instagram Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada, también conocido por motivos de patrocinio como Clínica Ponferrada SDP, que ha aplaudido el gesto.

PUEDE INTERESARTE La historia del descapotable rojo de Vitoria con la matrícula 0000-BBB, el primero que circuló sin el código de provincia hace 25 años

En la publicación, Clínica Ponferrada SDP comparte la imagen en la que se puede ver colgada en la verja de la pista una especie de caja rectangular negra con dos balones de baloncesto. Encima, se sitúa un cartel con el mensaje: “Por favor, volver a dejar aquí después de usar”.

La iniciativa

Según indica el club en la publicación, la iniciativa de la cancha del plantío nació cuando “alguien dejó un balón para que cualquiera pudiera disfrutar del baloncesto”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De esta manera, ese alguien dio lugar a que cualquiera que acudiese a la pista tuviese un balón para poder jugar al baloncesto y “lo más bonito es que nadie lo robó: el balón sigue allí, como símbolo de confianza, respeto y pasión compartida”, destacan en el comunicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Ahora, ese gesto ha dado un paso más: un pequeño ‘sarcófago’ guarda dos balones, para que nunca falte la oportunidad de lanzar unas canastas”, añaden desde el club en la publicación.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Un ejemplo precioso de que el baloncesto no solo se juega en la pista… también se juega con valores. Porque cuando deporte y gente caminan juntos, suceden cosas mágicas”, expresan.

“Me han tapado la boca, pensé que no iba a durar 3 días enhorabuena por la iniciativa”, ha respondido la @destileriabarponferrada a la publicación

En la red social X, el usuario @VAMOSDEPORTIVA también ha compartido la iniciativa y la publicación ya cosecha más de 6.000 ‘me gusta’. "Por favor, que nadie estropee la iniciativa del aficionado al baloncesto que tuvo esta idea para la cancha del parque del Plantío en Ponferrada", ha pedido el usuario en su mensaje.