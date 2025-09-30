La iniciativa en una cancha de baloncesto de Ponferrada que conmueve a la Red: "Cuando deporte y gente caminan juntos, suceden cosas mágicas"
El Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada ha compartido la bonita iniciativa en su cuenta de Instagram
Alguien dejó una pelota de baloncesto y y "lo más bonito es que nadie lo robó: el balón sigue allí", cuenta en club
Ponferrada, León“Cuando deporte y gente caminan juntos, suceden cosas mágicas”. Es lo que ha ocurrido en la cancha del Plantío, en Ponferrada (León), donde un pequeño gesto ha despertado la admiración de miles de personas en las redes sociales y, más importante, ha permitido que cualquiera que quiera jugar al baloncesto en el municipio pueda disfrutar de este deporte.
Esta iniciativa ha sido publicada en la cuenta de Instagram Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada, también conocido por motivos de patrocinio como Clínica Ponferrada SDP, que ha aplaudido el gesto.
En la publicación, Clínica Ponferrada SDP comparte la imagen en la que se puede ver colgada en la verja de la pista una especie de caja rectangular negra con dos balones de baloncesto. Encima, se sitúa un cartel con el mensaje: “Por favor, volver a dejar aquí después de usar”.
La iniciativa
Según indica el club en la publicación, la iniciativa de la cancha del plantío nació cuando “alguien dejó un balón para que cualquiera pudiera disfrutar del baloncesto”.
De esta manera, ese alguien dio lugar a que cualquiera que acudiese a la pista tuviese un balón para poder jugar al baloncesto y “lo más bonito es que nadie lo robó: el balón sigue allí, como símbolo de confianza, respeto y pasión compartida”, destacan en el comunicado.
“Ahora, ese gesto ha dado un paso más: un pequeño ‘sarcófago’ guarda dos balones, para que nunca falte la oportunidad de lanzar unas canastas”, añaden desde el club en la publicación.
“Un ejemplo precioso de que el baloncesto no solo se juega en la pista… también se juega con valores. Porque cuando deporte y gente caminan juntos, suceden cosas mágicas”, expresan.
“Me han tapado la boca, pensé que no iba a durar 3 días enhorabuena por la iniciativa”, ha respondido la @destileriabarponferrada a la publicación
En la red social X, el usuario @VAMOSDEPORTIVA también ha compartido la iniciativa y la publicación ya cosecha más de 6.000 ‘me gusta’. "Por favor, que nadie estropee la iniciativa del aficionado al baloncesto que tuvo esta idea para la cancha del parque del Plantío en Ponferrada", ha pedido el usuario en su mensaje.