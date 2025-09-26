Patricia Martínez 26 SEP 2025 - 07:00h.

Su colección ya ha viajado a Argentina y está previsto que lo haga también a Cádiz

La pasión por los sellos llegó gracias a la afición de su profesora Marila, que le descubrió este mundo

OurenseÁlvaro solo tiene cuatro años y apenas sabe leer y escribir pero ya tiene claro que su pasión son los sellos. Cuenta Patricia, su madre, que desde pequeñito siempre le encantaron los cuentos. “Nos llamaba la atención que, al darle un libro, lo primero que hacía era darle la vuelta para mirar la contraportada, comprobar si pertenecía a una colección y pedirnos que se la completáramos”. Esa misma pasión por “coleccionar” la ha mantenido hasta ahora, añade su madre, porque hace unos meses han descubierto a lo grande “su alma de coleccionista”.

El tema de los sellos empezó el año pasado, cuando tenía tres años, en el Colegio Plurilingüe Cardenal Cisneros de Ourense, recuerda su madre. Allí, Marila, profesora de matemáticas y vicepresidenta de la Sociedad Filatélica Miño de Ourense, lleva muchos años acercando la filatelia a los más pequeños “con talleres muy creativos”. Gracias a ella y a su entusiasmo, recuerda Patricia, su familia decidió apoyar a Álvaro para que empezara su primera colección.

Sus favoritos son los sellos de animales

Y sello a sello, ya han perdido la cuenta de los que tiene. Eso sí, Álvaro tiene claro cual es su temática favorita, dentro de esta pasión filatélica tan precoz como intensa: los animales. “Cada día iba comprobando qué sellos nuevos le daba Marila y cuáles ya tenía, relacionando todo con lo que veía en sus libros de animales” recuerda su madre. Este proceso de descubrir y comparar los sellos con todo lo que le rodea es lo que más le está fascinando a la familia, como confiesa Patricia, orgullosa de verlo revisar uno a uno sus sellos de animales.

Aunque apenas sabe leer, Álvaro es capaz de reconocer las letras y escribirlas, así que de esta manera ha ido aprendiendo, ayudado por su madre a anotar los nombres de todos los animales que aparecen en sus sellos.

Álvaro recibió hace unos meses de manos de la Sociedad Filatélica ourensana el título de coleccionista expositor más joven, con solo tres años. Aquel día posó orgulloso ante su trabajo expuesto junto al de otros compañeros, como su amiga Antía, que tiene cinco años y también es de las coleccionistas más jóvenes de la ciudad.

A pesar de su corta edad, la colección de sellos de este pequeño de Ourense ya ha tenido tiempo de recorrer mundo. Su colección filatélica viajó hace unos meses hasta Argentina, donde participó como expositor, probablemente el más joven de España, apuntan desde la Sociedad Filatélica Ourensana, gracias al empeño de Marila, y actualmente se encuentra expuesta en la Oficina de Correos de Ourense. También está previsto que vaya de invitado al próximo campeonato nacional de filatelia juvenil, JUVENIA 2025, que se celebrará en Cádiz.

Su profesora Marila, la experta que le apoya en su afán coleccionista

Patricia apunta ya otros sellos que tiene el pequeño Álvaro en mente, para intentar conseguir. "Le encanta Snoopy y me preguntaba hace unos días si Snoopy sale en los sellos. Por lo tanto tenemos que preguntarle a Marila que es nuestra asesora en este campo de la filatelia porque nos encantaría plasmar sus intereses y acompañarlo en esta gratificante afición".

Con el empeño y la pasión de aficionados como Marila, relata Patricia, “la filatelia puede atraer la atención de los más pequeños y convertirse en una afición ilusionante tanto para ellos como para nosotros como familia”, cuenta emocionada.