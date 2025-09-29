Maitena Berrueco 29 SEP 2025 - 00:01h.

Se cumplen 25 años del nuevo sistema de matrículas que ya no identifica la provincia

Vitoria-GasteizHace 25 años, el vitoriano Sergio Ruiz de Arbulo acudió a Tráfico para recoger los papeles de la rematriculación del antiguo Mercedes-Benz descapotable de sus padres. Era septiembre del año 2000, cuando el sistema que identificaba la procedencia de los coches con los códigos provinciales, vigente desde 1900, dio paso al sistema nacional: el mayor cambio experimentado hasta la fecha en la historia de las matrículas. Hoy en día, empieza a hablarse de la digitalización de las matrículas.

Pero volvamos 25 años atrás. Aquel día, al salir de la jefatura provincial de Tráfico de Álava, varios periodistas le preguntaron a Sergio: “¿Te ha tocado a ti el 0000?”, sin tiempo para responder, la sonrisa que se le dibujó en el rostro, le delató.

El Mercedes-Benz 230 SL Pagoda de color rojo, el coche clásico de Francisca Beltrán de Heredia y Luis Ruiz de Arbulo se convirtió en el primero en lucir las nuevas placas con cuatro números y tres letras, precedidos por la banda azul de la UE y con la letra "E" de España; y dejar atrás la letra de la provincia al principio, seguido de cuatro números y dos letras. ¿Qué ocurrirá cuando se complete la secuencia en la matrícula de los coches: 9999-zzz?

Una matrícula "tuneada"

El 0000-BBB asignado en la rematriculación a este coche, con matrícula original de León, llevó a la “joya de la corona” de esta familia de "forofos de los coches clásicos" a ocupar portadas y titulares. Esta es la historia del coche que lució la primera matrícula, como las que se siguen usando en la actualidad.

Aquella misma tarde, la pareja subió, a bordo de su coche clásico, a Armentia para dejar que los medios fotografiaran al vehículo que puso fin a las matrículas con el VI de Vitoria, BI si eran de Bilbao o SS de los coches donostiarras. Eso sí, el ‘pagoda’ rojo lució en aquellas primeras instantáneas una “matrícula tuneada”, que salió de una tienda de rótulos, porque, según recuerda Sergio, hubo algún problema para la emisión de la matrícula definitiva, “no sé si era que no estaban los troqueles preparados o algo así”.

Ha pasado un cuarto de siglo y Sergio conserva el coche que cambió la historia de la automoción en España, pero que, sobre todo, cambió la vida de sus padres, dos enamorados de los coches antiguos que adquirieron en Madrid este “descapotable deportivo de la época”, de un brillante color rojo, que hacía que los cuellos se giraran a su paso en la pequeña ciudad de Vitoria. “Es un coche de película”, resume Sergio Ruiz de Arbulo, hijo de los propietarios.

Viajaron por media España

El vehículo se convirtió en "el niño mimado" en casa de los Ruiz de Arbulo, a bordo de él el matrimonio viajó por media España, en muchas ocasiones, con atuendos de la época ‘ad hoc’ con su deportivo: “Les encantaba y lo han disfrutado todo lo que han podido”.

En 2013, Francisca falleció y, hoy en día, la memoria de Luis se ha ido desdibujando. Sin ellos, el Mercedes-Benz 230 SL Pagoda ya no hace kilómetros como antaño, pero de vez en cuando, vuelve a las calles. Lo hace en fechas especiales, “para bodas de amigos y durante la cabalgata de los Reyes Magos”.

A sus 62 años, este descapotable rojo luce “impecable” y, aunque sus propietarios no puedan ya saberlo, aún sigue haciendo que los cuellos se giren a su paso, despierta miradas de admiración y hasta sonrisas, al ver esos cuatro ceros en sus placas de matrícula.