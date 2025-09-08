Redacción Galicia 08 SEP 2025 - 03:00h.

El jardín del Posío, uno de los pulmones de la ciudad de Ourense, se está secando según denuncian los vecinos

Decenas de vecinos se reunieron para regar el jardín como denuncia ante el abandono de la alcaldía

OurenseLo que comenzó como una protesta simbólica se ha convertido en un acto de defensa del patrimonio natural de la ciudad. Decenas de vecinos se han reunido en el histórico Jardín del Posío para llevar a cabo una acción que, aunque sencilla, es profundamente significativa: regar los árboles que, según denuncian, están abandonados por el Concello. Lo hicieron convocados por la asociación ecologista Amigas das Árbores, que lleva tiempo alertando sobre la preocupante situación de los espacios verdes en Ourense.

Con regaderas, cubos y botellas reutilizadas, los asistentes se congregaron a las 20:30 horas en los alrededores del parque, visiblemente deteriorado por la falta de mantenimiento y agua. “Hay setos y árboles que se están secando, se ve claramente”, comenta Oscar Paradelo, uno de los miembros de la asociación. Una escena poco común: ciudadanos cuidando de los árboles, ante la indiferencia de un gobierno municipal que, según los convocantes, ha dado la espalda a sus responsabilidades medioambientales.

La protesta no es un hecho aislado, sino la culminación de un creciente malestar entre los orensanos por la gestión del alcalde Gonzalo Pérez Jácome. La promesa de plantar 10.000 árboles en la ciudad –lanzada con entusiasmo al inicio de su mandato– nunca se materializó. Peor aún, según datos referidos por Amigas das Árbores, Ourense cuenta actualmente con 26.000 árboles menos de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud para una ciudad de su tamaño.

“El poco verde que le quedaba al Jardín del Posío está muriendo”, denunciaron desde la asociación en un comunicado emitido poco después del acto. “Están matándolo por descuidado, por no regar los árboles ni las plantas. Esta situación está repitiéndose por toda la ciudad de Ourense, donde reina la desidia ambiental”. Acusan al actual gobierno local de ser “arboricida y negacionista”, y de aplicar una política errática y desequilibrada que amenaza la calidad de vida en la ciudad.

El Jardín del Posío, uno de los pulmones verdes más emblemáticos de Ourense, con más de un siglo de historia, se ha visto especialmente afectado por las altas temperaturas de este verano y la falta de un sistema de riego eficiente. Lejos de recibir los cuidados necesarios, sus árboles presentan síntomas claros de estrés hídrico: hojas secas, ramas desnudas, y en algunos casos, ejemplares que ya no se podrán recuperar.

Para muchos vecinos, el deterioro del Posío simboliza una pérdida mucho más profunda: la desconexión entre el Concello y las verdaderas necesidades de la ciudadanía. “No es una cuestión solo de estética o de jardinería, si no de salud pública y bienestar”, argumentaba un portavoz de Amigas das Árbores durante la protesta. “Sin árboles, la ciudad no respira. Y si no respira, enferma”.

La acción ciudadana ha tenido un fuerte eco en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron imágenes del riego colectivo, acompañadas de críticas al alcalde Jácome. Algunos incluso ironizaban con la posibilidad de establecer un “servicio vecinal de riego” ante la ausencia de un plan municipal de mantenimiento de zonas verdes.

Por ahora, desde el Concello no ha habido respuesta oficial. La asociación ecologista, sin embargo, no descarta nuevas movilizaciones si no se adoptan medidas urgentes para revertir la situación. “Regar es un acto de resistencia y también de esperanza”, concluyen.