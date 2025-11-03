Celia Molina 03 NOV 2025 - 07:30h.

Tanto el Presidente del Gobierno como el rey aparecen en la edición de 2026 de los Guinnes como dos de los líderes más altos

El rey Felipe y la princesa Leonor, a sus 20 años: diferencias y semejanzas que han protagonizado padre e hija a la misma edad

La nueva edición del Guinness World Records 2026, que se presentó en el Reino Unido el pasado 26 de agosto, ya se ha hecho pública en nuestro país. Y entre los 2.897 logros de todo el mundo que recoge el texto, se han incorporado 12 hitos españoles (que suman ya un total de 38) de los que podemos sentirnos más que orgullosos. Las hazañas tocan una gran variedad de gremios, desde la histórica carrera de Rafa Nadal, con 14 Roland Garros ganados en su palmarés, hasta la habilidad de Álvaro Martín Mendieta para atar varios pares de cordones en cuestión de segundos.

Pero, sin duda, dos de logros nacionales que más han llamado la atención son los protagonizados por Pedro Sánchez y el rey Felipe VI, quienes, recientemente, acudieron juntos al funeral de estado de Valencia en honor a las víctimas de la devastadora Dana de 2024. Ambos están reconocidos en el Libro Guinnes como dos de los mandatarios más altos del mundo: Pedro Sánchez, con un 1'90 cm de altura y el Rey Felipe VI con 1'97 cm, siendo el monarca más alto del planeta.

Sánchez mide 1'90 y Felipe, 1'97 centímetros

Nuestro rey solo ha sido superado en altura por dos figuras políticas a lo largo de la historia: Venustiano Carranza, que fue presidente de México de 1917 a 1920 y medía 1'98 cm; y Bill de Blasio, exalcalde de Nueva York, que también medía 1,98 cm. Por el contrario, entre los líderes políticos más bajos que se recuerdan, destaca Benito Juárez, presidente mexicano hasta 1872, que tan sólo medía 1,37 cm de altura. Sarkozy, el expresidente de la República Francesa que acaba de entrar en prisión por financiación ilegal, también es uno de los políticos más bajos del panorama actual, al medir 1,65 cm.

Otra de las novedades de la nueva edición del libro Guinness es el reconocimiento de la hazaña de Ibai Llanos, que rompió Internet con 'La Velada del Año 4', celebrada el 13 de julio de 2024 en el Santiago Bernabéu: su retransmisión, con 3.846.256 espectadores simultáneos en Twitch, es ya la más vista de la historia. Barriendo para casa, uno de los míticos presentadores de Mediaset España, Jesús Vázquez, también ha sido incluido en la lista de los récords como el presentador con más programas en español acumulados: 46 formatos distintos desde 1990. 'La Voz', 'Allá Tú', Factor X o 'Gran Hermano VIP', son algunos de ellos.