21 OCT 2025

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy ha ingresado en la prisión La Santé, en París, donde cumplirá una condena de cinco años por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi. El político, que se ha declarado inocente, no estará en una celda cualquiera, sino que disfrutará de algunos lujos, porque todos los presos no son iguales.

Tal y cómo estaba previsto, Sarkozy ha llegado a primera hora del día a la prisión de la Santé, en la capital, París, acompañado de uno de sus abogados, Christophe Ingrain, tras lo que ha entrado en el centro penitenciario para el inicio de los protocolos administrativos de cara a su encarcelamiento, según ha informado la cadena de televisión francesa BFM TV.

Sarkozy pasará sus días de castigo penitenciario en la denominada sección VIP, donde dispondrá de una celda propia de 9 m² en un ala separada de los demás reclusos del centro penitenciario. Además, tendrá televisión para él solo, un baño y agua caliente, condiciones que no son para todos los reos de esta cárcel.

La sección VIP de la prisión La Santé está conformada por 18 celdas idénticas en un ala separada del resto de reclusos de la parte general. Esta cárcel, inaugurada en 1867, ha sido totalmente renovada en los últimos años.

Sarkozy tiene ya preparado su equipaje, desde hace varios días. El expresidente contó a Le Fígaro que ha incluido ropa y 10 fotos de familia que se le permiten llevar. El expresidente caído en desgracia también ha metido en su 'equipaje penitenciario' tres libros -el máximo permitido-: 'El conde de Montecristo', clásico de la literatura francesa que narra cómo Edmond Dantès, el héroe de la novela de Alexandre Dumas, logra escapar de una isla prisión donde pasó 14 años antes de buscar venganza. También llevará una biografía de Jesucristo.

Sarkozy se convierte en el primer expresidente francés al que se recuerde en prisión, al comenzar una pena de cinco años en la cárcel parisina de La Santé, tras ser condenado por conspiración criminal al utilizar dinero libio para financiar su campaña electoral de 2007.