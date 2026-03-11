Sergio Delgado 11 MAR 2026 - 07:00h.

La hipoteca media en España es de 796,60 euros al mes, frente a 1.184 euros de alquiler

Las hipotecas más baratas de marzo 2026: fija, variable y mixta, con los tipos de interés más bajos

Es un debate habitual entre muchas de las personas que viven de alquiler en España: ¿no sería mejor comprar un piso que seguir pagando mes a mes una cuota a un tercero por una vivienda que nunca será nuestra? Con precios al alza tanto en compraventa como en arrendamiento, la pregunta se repite: ¿compensa más pagar una hipoteca o seguir de alquiler?

La respuesta, lejos de ser única y universal, depende de la comunidad autónoma, del nivel de ahorro y de la estabilidad financiera de cada hogar.

Los últimos datos del Colegio de Registradores sitúan la cuota hipotecaria media en 796,60 euros mensuales. En paralelo, el Barómetro del Observatorio del Alquiler eleva la renta media a 1.184 euros al mes.

La diferencia supera los 380 euros mensuales a favor de la compra en el conjunto del país. Sobre el papel, el propietario paga menos cada mes que el inquilino. Sin embargo, la fotografía cambia cuando se analiza el acceso inicial a cada modalidad.

Comunidades donde la brecha es mayor

Las diferencias más amplias entre hipoteca y alquiler se concentran en comunidades con fuerte tensión en el mercado del arrendamiento.

Cataluña encabeza la lista con una distancia superior a 570 euros mensuales a favor de la compra. País Vasco y Comunidad Valenciana también muestran una brecha considerable, cercana o superior a los 380 euros.

Canarias, Baleares y Madrid mantienen igualmente diferencias notables que superan los 330 euros en muchos casos.

En regiones como Navarra, Murcia, Andalucía o La Rioja, la cuota hipotecaria continúa siendo claramente inferior al alquiler, aunque la distancia es algo menor.

Incluso en territorios donde la diferencia se reduce, como Galicia, Aragón o Cantabria, la compra sigue resultando más económica en términos de pago mensual. Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura y Castilla y León presentan márgenes más ajustados, pero todavía favorables a la financiación hipotecaria.

O lo que es lo mismo, desde un punto de vista estrictamente mensual, adquirir vivienda puede ser más ventajoso en la mayoría de comunidades. No obstante, el análisis no puede quedarse en la cuota, claro está.

El obstáculo de la entrada

El verdadero filtro para acceder a la compra no es la mensualidad, sino el desembolso inicial. Las entidades financieras suelen conceder hasta el 80% del valor de tasación o compraventa, lo que obliga al comprador a aportar aproximadamente un 20% del precio más los gastos asociados, que pueden rondar otro 10% adicional. En la práctica, se requiere cerca del 30% del valor del inmueble en ahorros.

De media, adquirir una vivienda en España exige reunir alrededor de 70.700 euros para cubrir entrada y gastos.

En Baleares la cifra supera los 133.000 euros, mientras que en Madrid se sitúa en torno a 122.000 y en País Vasco rebasa los 88.000.

En el extremo opuesto, Extremadura ronda los 30.600 euros, Castilla-La Mancha se mueve en torno a los 37.400 y Asturias cerca de los 41.400. La dispersión territorial es evidente y condiciona de forma decisiva la capacidad real de compra.

Frente a ello, el acceso al alquiler resulta mucho menos exigente desde el punto de vista inicial.

La fianza suele equivaler a dos mensualidades. En términos medios nacionales, eso supone unos 2.368 euros. En Baleares, Madrid y Cataluña la cifra supera los 2.800 o incluso los 3.000 euros, mientras que en Extremadura, Castilla-La Mancha o La Rioja se mantiene muy por debajo de los 1.500.

La importancia del perfil económico

El análisis realizado por HelpMyCash muestra que la elección no puede desligarse de la situación personal.

Comprar puede ser financieramente más eficiente para quienes disponen de ahorros suficientes y cuentan con estabilidad laboral que garantice el cumplimiento de la hipoteca durante décadas. Además, la vivienda en propiedad permite capitalizar el pago mensual en forma de patrimonio.

El alquiler, en cambio, ofrece flexibilidad y menor compromiso financiero inicial. Para jóvenes con contratos temporales, trabajadores que cambian de ciudad con frecuencia o personas que no han acumulado ahorro suficiente, el arrendamiento es la única alternativa viable.

También puede ser una opción estratégica en mercados donde la incertidumbre laboral o la movilidad profesional son elevadas.

En definitiva, la estadística nacional indica que la hipoteca media es inferior al alquiler, pero el acceso a la propiedad continúa siendo un reto para buena parte de la población.