Alberto Rosa 10 ABR 2026 - 18:13h.

Los rescatistas utilizan grandes piscinas preparadas para simular situaciones reales de oleaje y fuertes corrientes

El angustioso rescate de un operario atrapado durante varias horas en el hueco de un ascensor de Palma: ha sido trasladado al hospital

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La preparación en rescates marítimos es crucial porque el entorno es cambiante, hostil y no admite al margen de error. Oleaje impredecible, fuertes corrientes, frío, viento o visibilidad limitada son solo algunos de los factores que confluyen y pueden complicar cualquier intervención.

Por eso, son importantes los entrenamientos al límite. Un rescatista coreano ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece lanzándose a un simulador de alta intensidad de búsqueda y rescate, capaz de recrear condiciones realistas de un océano agitado.

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Se trata de una gran piscina que permite entrenar escenarios de oleaje, corrientes y de baja visibilidad, muy similar a la situación de una emergencia real en el mar. En estos tipos de rescate es imprescindible la coordinación entre equipos, la técnica de nado o la gestión del riesgo.

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La tecnología aplicada como la de este simulador mejora la localización y la toma decisiones. El factor humano es siempre determinante en estos casos, por eso es importante trabajar la resistencia física, el control de estrés y la toma de decisiones bajo presión.

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En definitiva, trabajar los rescates en el mar significa acortar la distancia entre el entrenamiento y la realidad, convertir la incertidumbre en protocolos operativos y dar a cada minuto el máximo valor cuando la vida depende de ello.