Así es el simulador de océano en el que entrenan los rescatistas: fuerte oleaje, corrientes y baja visibilidad en una piscina
Los rescatistas utilizan grandes piscinas preparadas para simular situaciones reales de oleaje y fuertes corrientes
El angustioso rescate de un operario atrapado durante varias horas en el hueco de un ascensor de Palma: ha sido trasladado al hospital
La preparación en rescates marítimos es crucial porque el entorno es cambiante, hostil y no admite al margen de error. Oleaje impredecible, fuertes corrientes, frío, viento o visibilidad limitada son solo algunos de los factores que confluyen y pueden complicar cualquier intervención.
Por eso, son importantes los entrenamientos al límite. Un rescatista coreano ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece lanzándose a un simulador de alta intensidad de búsqueda y rescate, capaz de recrear condiciones realistas de un océano agitado.
Se trata de una gran piscina que permite entrenar escenarios de oleaje, corrientes y de baja visibilidad, muy similar a la situación de una emergencia real en el mar. En estos tipos de rescate es imprescindible la coordinación entre equipos, la técnica de nado o la gestión del riesgo.
La tecnología aplicada como la de este simulador mejora la localización y la toma decisiones. El factor humano es siempre determinante en estos casos, por eso es importante trabajar la resistencia física, el control de estrés y la toma de decisiones bajo presión.
En definitiva, trabajar los rescates en el mar significa acortar la distancia entre el entrenamiento y la realidad, convertir la incertidumbre en protocolos operativos y dar a cada minuto el máximo valor cuando la vida depende de ello.