Claudia Barraso 08 ABR 2026 - 16:38h.

Los bomberos de Palma han tenido que rescatar a un operario de Palma tras quedar atrapado durante varias horas en el hueco de un ascensor

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Los bomberos de Palma han conseguido rescatar a un operario de ascensores que se encontraba trabajando en la parte superior de la cabina del elevador y se ha quedado atrapado. Después de que los efectivos consiguiesen liberarle, ha tenido que ser trasladado al hospital ya que presentaba algunas lesiones.

Los hechos han ocurrido en un edificio de 19 plantas situado en el número dos de la calle Son Oliva. Hasta el lugar han acudido varias dotaciones de Bombers de Palma, dos ambulancias y varias patrullas de la Policía Nacional. Cuando el hombre fue liberado, fue atendido por los sanitarios que precisaron que necesitaba ser atendido en un centro hospitalario.

Los efectivos trasladados hasta la zona consiguieron bajar el ascensor de manera segura para poder poner a salvo al operario y una vez allí, abrieron las puertas del elevador y el hombre consiguió salir. Aunque ha estado consciente durante todo el tiempo que se encontraba dentro del ascensor, presentaba lesiones por las que ha tenido que ser trasladado en ambulancia al hospital.

Fue trasladado al hospital por las lesiones que presentaba

Las autoridades no han confirmado por qué se produjo ese fallo en el elevador y el motivo por el que el operario quedó atrapado. Tampoco han confirmado el estado actual del hombre ni qué tipo de lesiones presentaba, pero sí que durante su rescate y las dos horas que estuvo encerrado se encontraba consciente y bajo supervisión médica constante.

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Cuando fue liberado por los bomberos, ya con el ascensor en la planta baja del edificio, el hombre pudo salir por su propio pie y fue atendido por los servicios de emergencia que acudieron hasta el edificio. Los sanitarios consideraron que necesitaba atención médica y le trasladaron en ambulancia al hospital para que los médicos pudiesen valorar las lesiones que presentaba.