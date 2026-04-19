Antoni Mateu 19 ABR 2026 - 09:01h.

La agricultura del futuro abre un nuevo escenario de resistencia y resiliencia gracias a un hallazgo sorprendente

¿Los tomates ya no saben a nada? Consejos para conseguir que tengan sabor

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¿De qué 'hablan' los tomates? Aunque su estructura no tiene nada que ver con la del ser humano, en términos estrictos de comunicación, estos se transmiten información para resistir fenómenos como las sequías, u optimizar las condiciones de crecimiento.

Este descubrimiento ha sido llevado a cabo por parte del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio) -centro mixto del CSIC-. ¿Cómo lo han hecho? Han creado un mapa del metabolismo del tomate para conocer mejor sus condiciones de adaptación al medio. Pero han descubierto que este fruto se comunica para hacer frente al estrés hídrico.

La transmisión de los genes, la clave de esta comunicación

Los genes de la especie de tomate "Solanum Iycoperscium" se transmiten de una planta a otra. Sin embargo, el origen de este sistema radica en la propia composición física de la planta del tomate, teniendo en cuenta las raíces, hojas, flores y frutos. Todo este conjunto es capaz de "organizar su propia estrategia de regulación", tal y cómo han dado a conocer los investigadores.

Para poder detectar este fenómeno se han analizado más de 10.000 conjuntos de datos de expresión génica. A su vez, estos proceden de las diferentes partes de la planta del tomate, así como también, de las condiciones ambientales de las cuales están rodeadas.

¿Cómo se comunican los tomates entre sí?

Los genes que han conseguido analizar son la clave: estos se envían a las diferentes partes de la planta. Pero lo que llama la atención es el contenido de esa información y cómo se organiza esa estructura de comunicación.

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En este sentido, Elena Vidal, integrante del equipo de investigación liderado por Tomás Matus --perteneciente al I2SysBio explica que "logramos entender quién da las órdenes, quién responde y cómo cambia la conversación entre una raíz, una hoja o un fruto".

Añaden que "hay genes que actúan como coordinadores de la respuesta a la sequía y en el desarrollo de los frutos. Esto nos permite entender que en las plantas no hay genes que actúan de forma aislada, sino que constan de sistemas complejos de comunicación donde cada gen influye en otros".

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Las condiciones ambientales son parte fundamental de la ecuación

¿Para qué se comunican los tomates? ¿Hay alguna finalidad concreta? La respuesta breve es la adaptación a la sequía. La propia supervivencia de la planta, así como también un crecimiento lo más óptimo posible son dos de los pilares de este fenómeno.

El objetivo de la planta es recibir toda la información al respecto de las condiciones en las que están sembradas, para después coordinar todas sus partes para sobrevivir y crecer de la mejor manera posible.

El estudio detalla que, en función de lo que suceda, es una parte u otra la que toma la iniciativa para mandar esa información a las otras partes de la planta. Al no ser un sistema jerarquizado, todo forma parte de un esfuerzo colectivo para que la planta sobreviva.

El cambio climático redibuja la agricultura del futuro

En un escenario en el cual las sequías y el aumento global de temperaturas son de cada vez más patentes, el equipo de científicos explica que "esto nos ayuda a comprender cómo las plantas reorganizan sus redes internas para adaptarse al estrés hídrico".

"Allí donde los cultivos enfrentan cada vez más condiciones extremas, entender estas redes puede ayudarnos a anticipar y seleccionar variedades con estrategias de resiliencia más eficientes. Es una forma más realista y moderna de entender la biología vegetal frente al cambio climático", ha afirmado Matus.