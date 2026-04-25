Los seleccionados viajarán a la isla con todos los gastos cubiertos para descubrir y validar una amplia variedad de experiencias

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Turismo de Tenerife lanza una iniciativa para buscar a personas portadoras del conocido como 'gen explorador', el conocido gen DRD4-7R. El proyecto quiere promover una oferta turística que ponga valor a la gran diversidad de experiencias en la isla además del sol y la playa.

Este gen está presente en una de cada cinco personas y, quienes lo tienen, presentan una mayor predisposición a la búsqueda de lo desconocido y a vivir nuevas experiencias.

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Puedes descubrirlo a través de un test de saliva

Esta campaña publicitaria, que mezcla la ciencia, el marketing experiencial y la construcción de marca, invita a los usuarios a descubrir si poseen este 'gen explorador' mediante un test de saliva que está disponible online como en el 'Gen Explorer Lab', un laboratorio itinerante que recorrerá distintas ciudades de España y Portugal.

Los seleccionados viajarán a la isla con todos los gastos cubiertos para descubrir y validar una amplia variedad de experiencias. Pero no todo termina en la experiencia. Turismo de Tenerife plantea una relación a largo plazo con estos perfiles, que durante los tres años posteriores contarán con acceso prioritario a nuevas experiencias desarrolladas en el destino.

El objetivo es presentar Tenerife como un territorio de exploración constante. Por eso, Turismo de Tenerife ha diseñado la campaña para impactar tanto en personas como en algoritmos, ya que son conscientes de que la mayoría de viajeros usa la inteligencia artificial para planificar sus viajes.