Patricia Martínez 20 ABR 2026 - 13:13h.

Vigo se une a Santiago y A Coruña que ya aplican la tasa turística desde el año pasado en Galicia

A Coruña comenzará a aplicar la tasa turística: ¿cuándo entra en vigor y a qué alojamientos afecta?

Compartir







VigoLa ciudad de Vigo se une a Santiago y A Coruña en la puesta en marcha de la tasa turística, que empezará a cobrarse a partir de octubre de este año. A Coruña fue la primera capital gallega en aplicarla, en vigor desde septiembre de 2025 y después le siguió Santiago de Compostela. Ahora la ciudad viguesa se une también en la aplicación de este canon para los visitantes que pernocten en la ciudad. La ciudad viguesa aplicará una tasa algo más baja que las otras capitales gallegas, donde el importe máximo por noche llega a los 2,5 euros, en los establecimientos hoteleros de mayor rango. En Vigo, la tasa máxima a aplicar se quedará en los dos euros.

Todo lo recaudado, asegura el gobierno local, se destinará a los servicios turísticos de la ciudad para favorecer al sector. El alcalde de Vigo, Abel Caballero ha recalcado que el impuesto afectará exclusivamente a los visitantes y no a los residentes: “La tasa turística no grava en absoluto a ciudadanos de Vigo”, aseguró, además de recordar que el objetivo es que los ingresos reviertan en el ámbito turístico.

La Junta de Gobierno Local del Concello de Vigo ya ha aprobado el proyecto de Ordenanza Fiscal reguladora del recargo municipal sobre el Impuesto Gallego de estancias turísticas, nombre extendido y oficial de la conocida como “tasa turística”. En el proyecto se establecen las cantidades a abonar por los turistas y visitantes, según el tipo de alojamiento donde se alojen.

PUEDE INTERESARTE La nueva turística en Cataluña entra en vigor y se dobla en Barcelona donde puede llegar a los 12 euros

La tasa va de los 0,80 a los 2 euros en los establecimientos de mayor rango

Así, según detalla el ayuntamiento vigués la tasa que se aplicará por noche difiere según la clasificación del establecimiento. En el caso de los hoteles de cinco estrellas, cinco estrellas superior y cuatro estrellas superior se aplicará el importe máximo, 2 euros por persona y noche. Para los establecimientos hoteleros de cuatro estrellas, tres estrellas superior, tres estrellas y dos estrellas superior, la tasa será de 1,60€ por persona/noche. En el caso de los hoteles de dos estrellas, una estrella superior y una estrella y también de las pensiones, el importe será de 1,20€ por persona y noche. Para los albergues, campamentos de turismo, establecimientos de turismo rural, apartamentos turísticos y viviendas turísticas, la tasa aplicar baja hasta los 0,80€ y aumenta en las viviendas de uso turístico hasta los 1,60€ persona /noche. Para las embarcaciones de crucero turístico, el importe es de 1,20 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El plan del Concello de Vigo es implantar la tasa turística de forma progresiva, en diferentes etapas, una vez que pase este verano. Así, la ordenanza entrará en vigor en octubre de 2026 y hasta el 1 de julio de 2027 la tasa se aplicará solamente a las dos primeras noches de estancia. A partir del 1 de julio de 2027, la tasa se aplicará un máximo de cinco noches para cada estancia. En el caso de cruceros turísticos, la tasa se aplicará a partir del 1 de julio de 2027.

Se incluyen diversas exenciones al pago

La ordenanza contempla diferentes exenciones al pago de la tasa, como son las estancias por motivos de salud, los desplazamientos de deportistas federados para competir en competiciones oficiales, y causas de fuerza mayor como los alojamientos gestionados por servicios sociales. Tampoco tendrán que abonar la tasa los menores de edad, las personas con discapacidad igual o superior al 65%, aquellas personas que disfruten de estancias subvencionadas por programas sociales, los albergues públicos o los albergues juveniles.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras su aprobación en Junta de Gobierno, la ordenanza inicia ahora el periodo de exposición pública para la presentación de enmiendas, que se alargará durante 10 días hábiles. El siguiente paso será el visto bueno de la comisión informativa y su aprobación definitiva en pleno. El Concello además constituirá una comisión municipal de asesoramiento y seguimiento de la implantación del recargo turístico, que estará integrada por representantes municipales, empresas del sector y asociaciones vecinales, para controlar el proceso de implantación de una tasa a aplicar en una de las ciudades gallegas que mayor número de visitantes recibe cada año. Vigo se une así al resto de ciudades gallegas, pero también otras localidades y territorios donde la tasa ya está funcionando. Y lo hace con uno de los importes más bajos por persona y día, ya que hay zonas de España en las que este canon, dependiendo de la época del año y el establecimiento puede llegar a los 12 euros por persona y noche.