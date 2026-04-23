Patricia Martínez 23 ABR 2026 - 05:30h.

En estas semanas se acometerá la parte más compleja de las obras de remodelación de la pista

Alvedro en A Coruña asumirá gran parte de las operaciones, doblando su tráfico diario

Compartir







Santiago de CompostelaSantiago de Compostela se queda sin aviones desde este jueves. Las obras en el aeropuerto compostelano que se han ido realizando estos meses en horario nocturno, pasan a la siguiente fase. Los trabajos necesarios ahora para la remodelación de la pista, que no se renovaba desde 20008, suponen el cierre total de las operaciones en el aeropuerto de Santiago, un cierre que se alargará durante más de un mes.

Aena cerrará desde este jueves, día 23 de abril, y hasta el 27 de mayo, todas las operaciones en el aeropuerto compostelano, un periodo en el que el aeródromo de Alvedro, en A Coruña, asumirá la mayor parte de sus vuelos. Esto implicará que se dupliquen prácticamente sus operaciones diarias.

Arranca así la fase más compleja de las actuaciones correspondientes a la regeneración profunda del pavimento de la pista, dentro del marco de los trabajos de renovación que comenzaron el pasado 13 de enero. Esta obra, que cuenta con un importe de 26.613.000 euros, recoge también la renovación del balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos, la nivelación del terreno de las áreas críticas y las franjas de seguridad a ambos lados de la pista y la renovación de los sistemas ILS del aeropuerto, entre otras actuaciones.

35 días de cierre para abordar la parte más compleja de la obra

La complejidad de la actuación sobre el pavimento de la pista obliga al aeropuerto a suspender su actividad aeronáutica durante un total de 35 días, desde este jueves 23 de abril y hasta el 27 de mayo. El cierre de la pista se ha coordinado con las aerolíneas, que ya han reorganizado su parrilla de vuelos asignando parte de las rutas establecidas en Santiago a los aeropuertos de A Coruña y Vigo.

Los trabajos en la pista extenderán alrededor de 73.000 toneladas de asfalto generados en una planta de aglomerado ya montada en el aeropuerto. Para la ejecución de las actuaciones, además, la superficie que se va a pintar para la reposición de la señalización horizontal de la pista es de 13.600 metros cuadrados, cumpliendo con lo estipulado por la normativa vigente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En lo respectivo a la renovación de la instalación de balizamiento se van a utilizar alrededor de 900 balizas tipo LED de última generación y se tenderán más de 100 kilómetros de cable.

Casi el doble de operaciones en el aeropuerto de A Coruña

Durante este tiempo, buena parte de los vuelos que operan habitualmente en Santiago se trasladarán al aeropuerto de A Coruña y, en menor medida, al de Vigo. En el caso de Alvedro, se estima un incremento de alrededor de 140 operaciones semanales adicionales, lo que supone casi duplicar la actividad habitual del aeropuerto durante este período. En el aeropuerto de Vigo, el incremento será más reducido, con un promedio de alrededor de cinco operaciones adicionales al día.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Refuerzos en los autobuses entre Santiago y A Coruña

Para hacer frente a este cambio en la movilidad, la Xunta de Galicia reforzará en las próximas semanas los servicios de autobús entre Santiago de Compostela y el aeropuerto de A Coruña. En concreto, de lunes a viernes se incorporarán entre la estación intermodal de Santiago y el aeropuerto de A Coruña salidas a las 10,05, 14,25, 18,55 y 19,55 horas, que se suman a las ya existentes a las 09,30 y a las 17,00 horas. En el sentido inverso, desde Alvedro hacia Santiago de Compostela, se incorporan salidas a las 10,15, 12,15, 18,15 y 21,15 horas, además de las conexiones actuales de las 05,30 y 13,15 horas.

En los fines de semana y festivos también se refuerza la conexión. Los sábados, se establecen nuevas salidas desde el aeropuerto de A Coruña a las 10,15 y 12,15 horas, que se suman a la existente de las 12,10 horas. Desde Santiago a Alvedro se incorporan servicios a las 10,05 y 19,55, además del actual a las 13,00 horas.

Los domingos y festivos, se incorpora una nueva salida desde el aeropuerto a las 18,15 horas, además de la existente de las 12,10, y desde Santiago al aeropuerto de A Coruña se amplía la oferta con servicios a las 10,05 y 19,55 horas, que se añaden a la otra salida ya disponible a las 13,00 horas.