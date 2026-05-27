Alberto Rosa 27 MAY 2026 - 17:34h.

El creador de contenido Fernando Santolaria ha participado por segunda vez en la competición y lucha por traerla a España

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La mundialmente famosa carrera de quesos que tiene lugar en Cooper’s Hill, en Gloucestershire, Reino Unido, ha contado este año con la representación de España por parte del creador de contenido Fernando Santolaria, que ya participó en la particular competición el año pasado.

“Creo que estoy un poco gordo y eso hace que ruede bien. La gravedad me viene bien”, contaba minutos antes de echarse colina abajo. “Creo que tengo la clavícula rota. Creo que nadie en el mundo se tiraría con lo que tengo aquí. No os podéis imaginar lo que duele, pero vamos a intentarlo. Vamos para abajo y que pase lo que pase”, cuenta Santolaria en un vídeo de su perfil de Instagram.

La prueba consiste, en sus propias palabras, en “lanzarte por una colina de uno 100 metros de longitud, con una pendiente superior al 45%, para perseguir un queso que alcanza los 200 kilómetros por hora”.

En el vídeo se ve al madrileño lanzándose colina abajo junto al resto de participantes. Santolaria va vestido con un chándal rojo y una franja amarilla, representado los colores de España.

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Al final del vídeo aparece celebrando la tercera posición mientras sujeta una botella de alcohol. “No ha podido ser. Tengo el hombro en Parla. Me he descontrolado, no recuerdo nada, me he dado unas hostias que alucinas, pero bueno, nadie dijo que fuera fácil”, señala.

“Para conseguir algo tienes que caerte muchas veces y esta es la segunda, pero no es la última. El año que viene volvemos”, concluye.